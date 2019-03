La FAEM pide a Cs, PP, PSOE, Adelante y Vox cambios en la Ley de Autonomía Local de Andalucía y en la Patrica

Publicado 18/03/2019 19:10:48 CET

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Entidades Locales Municipales (FAEM) ha mantenido reuniones con "todos los grupo parlamentarios" con representación en el Parlamento autonómico (PP, Cs, PSOE, Vox y Adelante Andalucía) con el objetivo de recabar apoyos para presentar una proposición de Ley que modifique la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y la regulación de la Participación de los municipios en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica).

La FAEM ha explicado en una nota de prensa este lunes que también pide enmiendas a los Presupuestos de 2019 y diversas medidas con el objetivo de "paliar la despoblación rural de Andalucía", en consonancia con la propuesta aprobada por su asamblea general en febrero en Antequera (Málaga).

"Los resultados de estos encuentros, sin embargo, no han sido exactamente los esperados", ha asegurado el presidente de la FAEM, Antonio Martín Cabanillas, que se ha referido "especialmente" a los casos del PP y PSOE.

En el primero de los encuentros, con la portavoz de Adelante Andalucía en la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Maribel Mora, la FAEM se congratula de que esta "sí adquirió el compromiso" de presentar una pregunta por escrito con sus demandas y solicitará información respecto a la petición "tantas veces realizada" por la federación para que la Diputación de Jaén incluya a las entidades locales autónomas (ELA) en las ayudas que promueve.

Respecto el caso de Ciudadanos, reseña que se logró "un cierto compromiso" en la reunión con el parlamentario andaluz Pablo Emérito Cambronero, quien considera "razonable" la modificación de las leyes para las ELA y, en ese sentido, "estudiará la propuesta para verificar su encaje en sus directrices". No obstante, la FAEM añade que en el encuentro del pasado año entre con ellos "la respuesta de su grupo nunca llegó".

Finalmente, en el encuentro con Vox, en concreto, con el portavoz parlamentario de Vox, Francisco Serrano, y la portavoz en la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Ángela Mulas, la federación concreta que ambos "estudiarán la propuesta", dado que "encaja en las directrices Vox puesto que apoyan al medio rural" y se comprometieron a demandar información al respecto.

En el caso del PP, en un encuentro con el parlamentario Bruno García de León, "los resultados fueron escasos, en parte por el desconocimiento de la situación de las entidades locales andaluzas del interlocutor", según FAEM, que añade que "sí se adquirió el compromiso de presentar una iniciativa".

En cuanto al encuentro con el PSOE, la federación se lamenta de que el resultado "no tuvo un carácter positivo", dado que tanto la portavoz del partido en la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Sonia Gaya, y el secretario general del grupo parlamentario, Rodrigo Sánchez Haro, señalaron que "no están en la línea de modificar bajo ningún concepto ni la Laula ni la Patrica".

No obstante, la FAEM apunta que ambos socialistas "sí estarían de acuerdo" en mejorar el borrador de decreto sobre las ELA preparado por la Junta de Andalucía o incluso elaborar una ley específica, "pero nunca abrir la Laula", dado que "supone un riesgo que podría incluso hacer retroceder los actuales derechos".

También añade que se adquirió el compromiso de abordar con el resto de los grupos con representación parlamentaria la "discriminación" que supone para las ELA la "falta de reconocimiento y financiación", dado que "muchos municipios no realizan las transferencias que corresponden", lo que "impide su adecuado desarrollo".

Como conclusión, FAEM sentencia que "Adelante Andalucía, Cs y Vox están dispuestos a realizar ciertas iniciativas, mientras que el PP se comprometió escasamente y el PSOE se niega a cualquier tipo de reforma", alegando que "quien gobierna en Andalucía es un peligro y si se tocan esas leyes será para peor".

El presidente de la federación ha manifestado respecto a la oposición del PSOE que "es absurdo pensar que estas leyes no se pueden mejorar, salvo que lo hagan ellos", lo que provoca que en esta desregulación actual sea una "proeza" gobernar en algunas ELA. Así, en el caso de Jerez de la Frontera (Cádiz), por ejemplo, hace hincapié en que "hasta la secretaria interventora hace política y desatiende los plazos legales con los alcaldes a los que ningunea, con lo que en algunos casos, no son sólo los políticos los que no están a la altura de las circunstancias".