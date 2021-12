Farmacéuticos andaluces constatan mayor suministro de test de antígenos y piden hacer "un buen uso" de ellos

SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las principales asociaciones de farmacéuticos de la comunidad, como el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof), la Confederación de Empresarios de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa) y la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran), han constatado esta semana un mayor suministro de test de antígenos que el registrado durante los días previos a la Nochebuena, aunque han instado este miércoles a "hacer un buen uso" de ellos y comprar apenas "los que se necesiten, sin hacer acopio" antes de las fiestas de Fin de Año.

En declaraciones a Europa Press, varios farmacéuticos consultados han asegurado notar un incremento en el suministro de test esta semana que hace que se haya producido menos presión de clientes que la vivida justo antes de la Nochebuena, aunque han advertido sobre la compra de varias pruebas por persona y sus posibles efectos si se produce un crecimiento "exponencial" de la demanda en las horas inmediatamente anteriores a la Nochevieja.

En este sentido, el vicepresidente de Cacof, Ernesto Cervilla, ha explicado que con la llegada de test de antígenos prevista a lo largo de esta semana "va a haber una cobertura por todas las farmacias de Andalucía recibiendo un número de test", aunque resulta complejo predecir si será "suficiente".

"¿Si van a ser suficientes? Bueno, también depende de la demanda que tengamos, como ya sabemos que la demanda es exponencial lo lógico será que se haga un buen uso de los test de antígenos y que vayan a comprarse los que necesiten, no hacer acopio de estos test", ha avisado Cervilla.

La llegada a las farmacias de test esta semana implicará una progresiva reducción también del precio, ha augurado Cervilla, que ha reconocido que "estamos viendo que ahora una pequeña subida de precios, principalmente ocasionada porque estos test se han estado distribuyendo fuera del canal habitual".

"Con esta remesa de test de antígenos que se van a estar recibiendo" esta semana y la siguiente, ha dicho, "los precios tenderán a ser los precios que había antes de esta explosión" de la demanda ante la llegada de las fiestas de Navidad y la escalada de la variante ómicron.

Por su parte, el presidente de Ceofa, Leopoldo González, ha asegurado que "se está notando una demanda menor que la semana pasada debido a que están empezando a entrar test de antígenos en muchas farmacias, con lo cual no está la gente buscando tanto como loca".

"Está empezando a normalizarse la llegada de test a las farmacias y como consecuencia de ello no hay tanta búsqueda por ahí, sino que las farmacias de cada uno o cercanas a uno le está empezando a suministrar los test", ha apuntado.

No obstante esta mayor llegada de test, la presidenta de Afaran, María Teresa Martín, ha avisado que "la afluencia de clientes y pacientes a la farmacia va en aumento y se llevan en acopio".

"Como en la anterior semana a Nochebuena no había test, había desabastecimiento total, pues había mucha gente que iba buscando de farmacia en farmacia. Ya se está normalizando porque el suministro parece que se está normalizando", ha comentado.

Martín ha enfatizado que no se sabe "cuando terminará el pico de la sexta ola" de covid, y que desde Afaran "seguimos al pie del cañón", aunque ha lamentado que las autoridades "no estén haciendo uso de todos los recursos que tienen" y ha pedido en este sentido que se "use a las farmacias" para dar apoyo en pruebas diagnósticas.