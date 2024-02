Fernández aplaude el "acierto" del Gobierno y la apuesta por los Cercanías tras rozar los 30 millones de viajeros

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Cercanías de Renfe en Cádiz, Málaga y Sevilla rozaron en el ejercicio 2023 los 30 millones de viajeros (29.720.500), una cifra que "refleja claramente, la apuesta de los andaluces por una movilidad sostenible y el acierto del Gobierno de España al bonificar un transporte público colectivo, haciéndolo mucho más asequible y accesible".

En un comunicado, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha puesto el foco en los más de 16 millones de viajeros que han acumulado los usuarios del Núcleo de Cercanías de Málaga, ateniéndose a las cifras a final del pasado año, lo que supone casi 4,8 millones de viajeros más, un 43% superior a los datos registrados en 2022.

En el caso de Cádiz, ha subrayado que se trata de un servicio que ha subido más de un 50% en el número de usuarios, con 4,8 millones de viajeros frente a los 3,21 millones de 2022, mientras que en los Cercanías de Sevilla se alcanzaron los 8,8 millones de viajeros, un 35% más respecto al año anterior.

Por su parte, Fernández ha señalado que la tendencia al alza en el uso del tren como medio de transporte público en estas tres provincias "viene marcada claramente por los abonos gratuitos con los que han contado los viajeros frecuentes en Cercanías y Media Distancia" desde septiembre de 2022.

En este sentido, ha añadido que a este hecho se le suman las bonificaciones del 50% de los títulos multiviaje de los servicios Avant, "que han consolidado una apuesta de la ciudadanía por la movilidad en transporte público, con la repercusión medioambiental que ello conlleva". En esta línea, ha calculado que estos casi 30 millones de euros "se traducen en 19,7 millones de vehículos menos en los entornos metropolitanos, es decir, 114.300 toneladas menos de dióxido de carbono en la atmósfera".

La cohesión territorial a través del transporte público es, según ha indicado el delegado, "un servicio ciudadano que las administraciones públicas deben garantizar y el balance anual de estos tres anillos ferroviarios demuestra la confianza de los andaluces en una opción de movilidad que oferta semanalmente 1,41 millones de plazas".

En este contexto, ha destacado que "mucha de estas plazas están bonificadas al cien por cien por el Gobierno para clientes frecuentes que, por motivos laborales o de estudios, optan por el tren como método de transporte", lo que supone, en su opinión, "un doble beneficio porque, además del medio ambiente, redunda positivamente en el bolsillo de las familias".

ABONOS GRATUITOS 2024

Durante 2024, el Gobierno ha prorrogado los abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia para viajeros habituales, que podrán solicitar a través de la web de Renfe y por los canales de venta habituales del operador ferroviario. En este caso de los abonos de Cercanías, también se podrán obtener a través de la app de Cercanías Renfe.

Los usuarios deberán adquirir un título para cada cuatrimestre natural del año por núcleo de Cercanías u origen/destino en el caso de Media Distancia, abonar la fianza correspondiente y realizar al menos 16 viajes durante la vigencia de cada abono. Además, se aplica una rebaja del 50% a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, con condiciones de uso específicas.