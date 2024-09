Fernández-Pacheco dice que el Gobierno cuenta con el apoyo de la Junta en la negociación por la cuota del boquerón

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este miércoles que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) "está haciendo un buen trabajo" para intentar revertir la propuesta de la Comisión Europea de reducir las cuotas de anchoa/boquerón para 2024 y 2025, una medida que puede afectar a la pesca en el golfo de Cádiz. Por ello, el consejero ha destacado que el Ministerio "cuenta con todo nuestro apoyo".

Así lo ha manifestado Fernández-Pacheco a preguntas de los periodistas durante un acto en Sevilla, donde ha subrayado que llevan "dos días pendientes" de esa negociación que se está celebrando en Bruselas entre el Gobierno de España y la Comisión Europea y que la posición de la Junta es "clara" y está "absolutamente en contra de esa propuesta que hace la Comisión, que supondría de facto que más de 80 embarcaciones en el Golfo de Cádiz tuvieran que amarrarse durante todo un año y acabar con la pesca del boquerón".

"Además, es una decisión que entendemos extemporánea puesto que la Comisión saliente no debiera adoptar decisiones de tanto calado que no cuenta con los informes necesarios, por lo menos no actualizados y vigentes, y que por lo tanto debe ser rechazado", ha argumentado el conejero.

Finalmente, ha subrayado que hay "una buena colaboración" y "una buena interlocución" con el Gobierno de España en este sentido y que la Junta está "a la espera de buenas noticias". "Ojalá que podamos terminar esta campaña y que de cara al año que viene juntemos con una cuota apropiada. Ojalá que les vaya bien la negociación. De ellos dependemos todos ahora mismo", ha concluido Fernández-Pacheco.

La propuesta que ha planteado la Comisión Europea en aguas atlánticas ibéricas para 2024 y 2025 puede afectar a la pesca en el golfo de Cádiz y haría que la flota tenga que estar amarrada en puerto hasta junio de 2025. En este sentido, tan solo en la Punta Umbría (Huelva) hay 18 barcos se dedican al cerco para la captura del boquerón, con una media de 10 a 12 tripulantes cada uno, lo que engloba 216 familias".