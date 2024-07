El Festival de la Guitarra de Córdoba clausura su 43ª edición superando los 24.000 espectadores

CÓRDOBA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), Isabel Albás, y la directora artística del Festival de la Guitarra, Ana Linares, han presentado este martes el balance de la 43º edición, que Albás ha definido como "un éxito", pues el evento ha recibido 24.242 espectadores en los 31 conciertos celebrados entre el 3 y el 13 de julio, mientras que el programa formativo ha contado con 255 alumnos y oyentes.

Tal y como ha indicado la organización del festival en una nota, la presidenta del IMAE ha señalado que "hemos pretendido crear un cartel para todos los públicos, con presencia y protagonismo de la guitarra. Teniendo una programación de 31 espectáculos musicales, hemos continuado consolidando este festival como referencia nacional e internacional"

Este año, la bailaora Sara Baras junto con su compañía y el rockero Robe han colgado el cartel de entradas agotadas semanas antes de su llegada a Córdoba. Asimismo, han superado el 70 por ciento de asistencia artistas como Calexico, José Antonio Rodríguez, Avi Avital junto con la Orquesta de Córdoba, Antonio Rey, Tomatito Quinteto, Carmen Linares con su obra 'Cu4tro' y el IX Encuentro Europeo de Jóvenes Guitarristas.

Siguiendo la línea de ediciones anteriores, el Programa Formativo ha aumentado las inscripciones con un 88 por ciento de asistencia. Se han inscrito 233 alumnos activos y 22 oyentes, un aumento significativo con respecto a la última edición. En total, se han ofrecido nueve cursos, de los cuales dos han completado todas las plazas ofertadas; Anabel Montesinos y Jorge Cardoso. Asimismo, se han desarrollado cinco clases magistrales, destacando el éxito de Bill Frisell y Elliott Murphy.

Entre el alumnado se han congregado alumnos de otros países: Alemania, Austria, Brasil, Chile, China, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia, Holanda y Reino Unido. Estos han sido un 21 por ciento del total de inscritos.

Entre los datos expuestos por la presidenta, también ha desglosado las cifras según los recintos. El Teatro de La Axerquía ha congregado a 15.546 asistentes, siendo el espacio con mayor aforo dentro del Festival. El Gran Teatro ha recibido a 5.295 personas; el Teatro Góngora, 1.804 asistentes, y 1.597 personas entre los espectáculos celebrados en el Patio de los Naranjos, la Posada del Potro, el Patio del Museo Julio Romero de Torres, Casa Árabe y el Patio Barroco de la Diputación.

XX JORNADAS DE ESTUDIO

Esta edición, celebrada entre el 3 y el 13 de julio, ha homenajeado al pintor Julio Romero de Torres en el 150 aniversario de su nacimiento. Muestra de ello ha sido, no solo la imagen del festival, sino la celebración de las XX Jornadas de Estudio sobre historia de la guitarra 'Mujer con guitarra. Homenaje a Romero de Torres', coordinadas por Javier Riba.

Dentro de estas jornadas se han desarrollado tres conferencias, que han recibido a más de 70 asistentes interesados en conocer de la mano de los expertos John Ray, Javier Suárez-Pajares y Óscar Fernández la historia de este instrumento a través de la figura del pintor Julio Romero de Torres.

A estas actividades complementarias se han sumado las presentaciones de dos libros. El primero de ellos, 'La Guitarra en la Historia. Nombres propios de la Guitarra. Volumen XIX. Fernando Sor', correspondiente a las XIX Jornadas de Estudio con el compositor Fernando Sor como protagonista y coordinado por Miguel Ángel García González. También se ha presentado el libro 'A Light in the Darkness, The Music and live of Joaquín Rodrigo', de Javier Suárez-Pajares y Walter Aaron Clarck.

El Festival de la Guitarra ha agradecido al público su asistencia y respeto ante estos espectáculos musicales cuyo principal objetivo ha sido acercar las propuestas especializadas y los expertos de la guitarra clásica y flamenca a todo tipo de público durante los diez días de programación.