El Festival de Otoño de Jaén reúne a las jóvenes orquestas de cuerda In Crescendo y Stringendo

El 25 aniversario del Festival de Otoño de Jaén ha reunido este domingo en un concierto único, a las dos jóvenes orquestas de cuerda de Jaén: In Crescendo y Stringendo, que han compartido escenario en un Teatro Darymelia prácticamente lleno, dentro del ciclo especial dedicado a la conmemoración del centenario del fallecimiento de Giacomo Puccini.

La Orquesta In Crescendo ha estado dirigida por la batuta de Pilar Cervera, con músicos de entre los 12 y 14 años de edad aproximadamente, mientras que Stringendo, es la orquesta de nueva formación para los músicos más jóvenes (de 9 a 12 años) de la provincia, dirigida por José Manuel Rubia, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El programa de mano ha sido muy especial, pues han interpretado piezas por separado y algunas en conjunto, como la Fantasía Española (Soon Hee Newbold), Prima Perdita (P. Martin), Dragonfly (D. Spata), The Legend of the Deadman's Cove (P. Martin), Andaluza (Granados), Wildfire (K. Griesinger), Perseus (Soon Hee Newbold), y ha culminado con dos obras de Puccini: Nessun Dorma (Que nadie duerma), un aria del acto final de la ópera Turandot; y O mio Babino caro, un aria de la ópera Gianni Shicchi.

La totalidad de ambas plantillas de In Crescendo y Stringendo son alrededor de 70 músicos y pertenecen a la Joven Orquesta Sinfónica de Jaén.

La Joven Orquesta In Crescendo nació en 2019 con 30 alumnos, por iniciativa de la directora Sarai Pintado, para cubrir el espacio más importante de formación que es el de los jóvenes, de manera que se vaya formando cantera para surtir a la Joven Orquesta de Jaén.

En mayo de 2021, la Orquesta pudo presentar oficialmente su primer repertorio en el Archivo Histórico Provincial de Jaén. La temporada 2021/22 culminó con su primera gira internacional participando en el Festival Internacional de Jóvenes Orquestas en la Provenza Francesa, una experiencia muy enriquecedora de la que los integrantes de la Orquesta salieron aún más motivados y entusiastas.

En 2023, se realizó una gira por la Comarca de Cazorla, acercando la música al medio rural, ofreciendo conciertos en localidades como Peal de Becerro, La Iruela, Quesada y Cazorla. En la actualidad son alrededor de 45 músicos.

La Joven Orquesta Stringendo surge en 2023 para poder completar el proyecto con la formación de los músicos de los primeros cursos de enseñanzas musicales. Está integrada por 24 estudiantes de música desde 2º de EEBB hasta 1º de EEPP de los instrumentos de cuerda: violín, viola, violonchelo y contrabajo.

Destaca el concierto de Año Nuevo 2024 en el que Stringendo participó con la Joven Orquesta Sinfónica en el Teatro Infanta Leonor de Jaén con gran éxito de público y crítica.