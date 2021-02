El fiscal jefe de Córdoba fija como "fundamental" la defensa de derechos de las personas más vulnerables

CÓRDOBA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, quien ha tomado posesión del cargo el día 25 de enero, ha fijado este miércoles como "fundamenal" entre las labores del Ministerio Público la defensa de los derechos de las personas más vulnerables, de hecho ha asegurado que hay "seguimiento constante" ante las consecuencias de la pandemia del coronavirus Covid-19, a la vez que ha defendido "prestar el mejor servicio posible en todos los casos".

Tras mostrar su "solidaridad" con las personas que sufren los efectos de la pandemia, "directa o indirectamente, con recuerdo a los fallecidos y admiración a todos los que luchan contra esta enfermedad que ha cambiado la vida a todos", el fiscal jefe ha confesado que asume la responsabilidad como "un nuevo paso ilusionante" en su carrera profesional, precisamente en el lugar en el que lleva "casi 27 años destinado".

Asimismo, ha resaltado el valor de la plantilla de fiscales y funcionarios de "alta cualificación profesional", a la vez que ha apostado por "avanzar" con la colaboración de las instituciones y las administraciones, "que son las que dotan de los medios materiales y personales".

A tal efecto, ha defendido que "es necesario que haya medios materiales y profesionales para avanzar en la prestación del servicio a la sociedad", de manera que cree que la plantilla de 33 fiscales es "escasa, que se ha aumentado muy poco en los últimos años y hay que adecuarla a las circunstancias diarias", de ahí que vaya a realizar "los estudios oportunos" para "justificar la ampliación de plantilla", tanto de fiscales, como de funcionarios, ante el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Junta de Andalucía.

En cuanto a la labor, el fiscal jefe ha comentado que "hay determinadas secciones especializadas que por su trascendencia hay que impulsar", de manera que considera "fundamental la defensa de los derechos de las personas más vulnerables", por lo que "la función de la Fiscalía ahí es muy importante, junto con la intervención imparcial en todos los procedimientos".

Igualmente, ha apuntado a "la defensa de todos los delitos de violencia contra la mujer", cuya sección ha calificado de "esencial", a lo que ha agregado "el trabajo en otro tipo de materias, también importantes para el funcionamiento de la sociedad, como es la lucha contra la criminalidad organizada y los delitos de corrupción".

"Son líneas básicas y fundamentales de funcionamiento que se van a impulsar", ha enfatizado Fernando Sobrón, quien ha declarado que "ello no es óbice que también se siga trabajando de forma intensa en el resto de secciones especializadas de la Fiscalía y el mucho trabajo del ordenamiento jurídico".

LA OFICINA FISCAL

Respecto a la nueva Oficina Fiscal, Fernando Sobrón ha declarado que "a corto plazo" se llevará a cabo su implantación, "en unos meses", dado que "ya está publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se sabe cuál va a ser la infraestructura y ahora hay que ponerla en marcha", para lo cual "hay que hablar con los responsables de la administración autonómica para lograr ampliar la plantilla, en la medida de las posibilidades".

De otro lado, ha defendido "la mejora en la utilización de las nuevas tecnologías", así como "racionalizar los servicios que se prestan, intentando concentrar servicios", entre otros aspectos, remarcando que "ello da lugar a poder intervenir de forma más directa en más procedimientos".

Preguntado por el 'caso Rocket', que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo ya ha concluido la instrucción, en la que han sido investigadas 17 personas, entre ellas, la exalcaldesa de dicho municipio María Luisa Ruiz (PSOE) por supuesto fraude en parte de la gestión de ayudas por 12,5 millones de euros de los fondos Miner que iban destinados a recuperar la comarca minera del norte de la provincia, el fiscal jefe ha dicho que "mientras más tiempo se pueda dedicar a cada procedimiento, beneficia para acelerarlos".

LA PANDEMIA

Y preguntado sobre la situación generada por la pandemia del Covid-19 y las investigaciones por la labor en las residencias, el fiscal jefe ha informado de que las primeras reuniones que ha tenido han sido con el fiscal delegado de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, porque la cuestión le "preocupa especialmente", así como con la Sección de Delitos de Violencia sobre la Mujer.

Al hilo, ha transmitido que le preocupan "las personas que puedan estar en una situación de mayor vulnerabilidad, para saber la situación y la forma en la que se pueda intervenir", a lo que ha apostillado que le consta que "hay una intervención directa y un seguimiento constante" ante las consecuencias de la pandemia.

De igual modo, ha resaltado que la Sección de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores en Andalucía trabaja "no sólo para que no haya retraso, sino de estar encima de todas aquellas situaciones en las que pueda existir algún tipo de problema tratar de darle solución en la medida de las posibilidades", al tiempo que ha abogado por "impulsar esta sección", pero "no dejar de impulsar otras". Y espera que "la situación sanitaria que a todos perjudica no afecte de forma sustancial a los derechos del acceso a la justicia" de los ciudadanos, algo ante lo que "se actuaría" si se produce.