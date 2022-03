La flota pesquera andaluza, amarrada al cien por cien, espera "medidas urgentes" del Gobierno el día 29

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) y la Federación Andaluza Cofradías de Pescadores (Facope) han cifrado este viernes en un "100%" el amarre de los pescadores andaluces, que no saldrán a faenar hasta por lo menos el próximo martes día 29, fecha en la que está previsto que el Gobierno anuncie medidas para paliar un incremento de combustibles que, aseguran, hace que ya no sea rentable faenar. Los pescadores mantienen por ahora la confianza en lograr avances en esa fecha, aunque advierten de que si no llegan "medidas urgentes", continuarán con su paro y pensarán en convocar manifestaciones.

La flota pesquera andaluza lleva días amarrada y así continuará hasta el próximo martes, debido al alza de los precios de combustibles, que han pasado de estar "hace un año y medio a 35 céntimos a superar ahora el euro", con lo cual "es totalmente inviable salir a faenar para nosotros", ha destacado en declaraciones a Europa Press el vicepresidente de Faape, Alonso Abreu.

Abreu ha comentado que, aunque hayan acordado junto a las cofradías esperar al martes y dar así "un voto de confianza al ministro" de Agricultura y Pesca, Luis Planas, las "sensibilidades" son muy variadas dentro de la organización --que representa a unas 350 embarcaciones pesqueras, ha explicado-- y aducen que desde el Ministerio "lleva mucho tiempo en el que han podido decir medidas concretas", por lo que, aunque están "a la expectativa" de lo que pueda suceder el martes, hay cierta valoración "negativa" del proceder de Planas.

Desde Faape piden mirar a lo que sucede en países como Francia e Italia para encontrar soluciones. "Nosotros tenemos como referencia lo que se está realizando en otros países de nuestro entorno, tanto en Francia como en Italia, donde directamente las ayudas van al precio de combustible", ha comentado su vicepresidente.

Preguntado por si tiene expectativa de que se les ofrezcan medidas similares a las acordadas con los transportistas, Abreu ha comentado que lo que se pide al Ministerio "es que actúe en consecuencia y que también al sector pesquero español, que también se lo merece, pues se le tenga en consideración". La Federación ha advertido de que seguirán amarrados hasta tener "una solución". "Creemos que no estamos obligados a salir a pérdidas. Ya de hecho parados estamos perdiendo dinero, porque tenemos que seguir pagando los seguros sociales, y lo que no vamos a hacer es salir a faenar para tener más deudas".

Algo más esperanzado se ha mostrado el presidente de Facope, Manuel Fernández, que representa a 1.600 embarcaciones y 5.000 marineros en Andalucía. "Nos encontramos esperanzados en que los compromisos (del ministro), aunque no los ha cuantificado, sean efectivos", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

Facope pide "medidas urgentes" que no sean "de aquí a tres o cuatro meses" y que "sean válidas para poder iniciar la actividad", puesto que "a día de hoy los gastos son mayores que la propia venta en sí" que pueda realizar una embarcación. "Y no hay ningún tipo de margen de beneficio para poder ganar un simple jornal", ha subrayado.

"El sector no tiene capacidad para aguantar mas allá de dos semanas faenando, perdiendo dinero, para cobrar en un futuro unas ayudas, tienen que ser ayudas inmediatas", ha insistido, si bien ha matizado que "distinto es que a medio plazo o largo plazo se complementen esas ayudas". "Pero tiene que haber unas ayudas ahora mismo, con impacto urgente, para que nosotros podamos seguir faenando", ha explicado, sin olvidar que "a esto le tenemos que sumar que el transporte se active, porque mientras no haya transporte, tampoco los pescadores andaluces podemos trabajar".

Fernández ha dicho que el ministro les trasladó "que íbamos a estar contentos" y tendrían "apoyo" y que confían en que así sea, pero que si lo que se pueda llegar a anunciar el martes no son medidas "efectivas", "evidentemente mantendremos la huelga", y además "se empezarían a tomar medidas que a nadie nos gustaría tomar". "Empezaremos a buscar manifestaciones, haremos lo que haya que hacer siempre bajo el marco de la ley y la Constitución", ha agregado.

Desde Facope se ha expuesto que el coste del combustible para profesionales ha podido llegar a subir entre un 110 y un 120%. "Si nuestro gasto en combustible en embarcación rondaba el 30 y 50 %, actualmente al triplicarse o cuatriplicarse supera la venta de la misma embarcación diaria. Es decir, tenemos capacidad solo para pagar combustible, todos los demás gastos se quedarían endeudados. No tiene sentido seguir faenando", ha señalado.