Llamada a "no bajar la guardia" ante el aumento de muertes de mayores en residencias durante 2022

SEVILLA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 989 personas han fallecido durante 2022 por Covid en residencias de mayores, lo que supone 206 más que en 2021, mientras que los contagiados llegaron a 24.430 frente a los 3.802 del año anterior, según la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, que ha llamado a "no bajar la guardia" e implementar medidas para bajas estos índices.

Asimismo, en un comunicado, ha detallado que, desde el comienzo de la pandemia, han fallecido por Covid en las residencias de mayores andaluzas 3.267 personas y se han contagiado 36.517.

En su opinión, las cifras son "desalentadoras y nos confirman que el Covid continua con nosotros". Los fallecidos y contagiados se repartieron, respectivamente, en enero, 73 y 2.274; en febrero, 194 y 3.101; en marzo, 103 y 2.152; en abril, 131 y 7.073; en mayo,

99 y 3.011; en junio, 63 y 1.457; en julio, 108 y 2.313; en agosto, 83 y 1.240; en septiembre, 37 y 578; en octubre, 38 y 368; en noviembre, 38 y 345, y en diciembre, 22 y 518. Destaca el mes de abril en cuanto a contagiados y el mes de febrero por los fallecidos.

Los fallecidos por provincia han sido 91 en Almería, 97 en Cádiz, 127 en Córdoba, 65 en Granada, 43 en Huelva, 147 en Jaén, 237 en Málaga y 182 en Sevilla.

Las vacunas y la inmunidad natural no caben duda de que han contribuido mucho a la contención de fallecimientos y bajada de hospitalizaciones, no así en el número de contagios que aumentó considerablemente en relación con 2021 y sigue siendo moderadamente alto en la actualidad habiendo aumentado en el mes de diciembre en relación con los meses de octubre y noviembre, según ha analizado.

Recientemente, se ha desatado "una razonable preocupación" por las noticias que llegan de China en cuanto al alto número de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos ocasionados por la subvariante BF.7 de ómicron. "En principio no debe de preocuparnos esta subvariante porque se encuentra en España desde agosto", ha explicado.

Las detecciones en España de la BF.7, según informa el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, tocaron techo entre el 17 y 23 de octubre y desde entonces están en descenso.

"Si debe de preocuparnos la subvariante XBB.1.5 que esta arrasando en el noreste de EEUU (en algunos territorios hasta el 70% de casos)

y que aún no ha llegado a España, pero llegara seguro", ha advertido.

Ante esta situación, la FOAM ha llamado a no "bajar la guardia",

aunque tambien hay que tener en cuenta que las fiestas ya casi han pasado y "siguen los índices sanitarios controlados". No obstante, sería, a su juicio, "muy conveniente" continuar con las medidas de protección actuales e implementarlas con algunas medidas más, entre

otras, que las visitas se realicen en espacios abiertos y si ello no fuera posible en interiores bien ventilados. También sería "muy aconsejable" implantar de nuevo la obligatoriedad de mascarillas para la población en general en interiores.