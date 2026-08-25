Formalizan un protocolo para prevernir la violencia sexual en la liga de fútbol y lo exponen en Los Cármenes en Granada

En los prolegómenos del partido entre el Granada y el Mallorca en el Estadio Nuevo Los Cármenes ha tenido lugar una exposición del contenido del protocolo, una formación de los procedimientos de actuación y un simulacro de agresión sexual. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de la Policía y LALIGA han formalizado un protocolo que establece las bases de colaboración y promoción de acciones en relación para sensibilizar, prevenir y abordar situaciones de discriminación, violencia de género, violencias sexuales, abuso o acoso sexual y por razón de sexo-género o autoridad en la liga de fútbol profesional masculina. Este pasado lunes se ha llevado a cabo una exposición del protocolo, una formación de los procedimientos de actuación y un simulacro práctico de una agresión sexual en el estadio Nuevo Los Cármenes de Granada.

Según un comunicado de prensa difundido por la Policía Nacional, el ámbito de aplicación del referido protocolo abarcará a los clubes de Primera y Segunda División del fútbol profesional masculino, lo que supone su implantación en un total de 42 estadios a nivel nacional.

Al protocolo, de aplicación en la temporada futbolística recién comenzada, se le denomina 'Protocolo-Guía para prevenir y actuar en situaciones de discriminación, violencia de género, violencias sexuales, abuso o acoso sexual y por razón de sexo-género o autoridad en LALIGA de fútbol profesional masculino', y se configura como un instrumento integral de referencia orientado a prevenir, detectar y dar respuesta eficaz a cualquier manifestación de violencia o discriminación en el ámbito de los estadios de fútbol profesional.

Su finalidad es garantizar un entorno seguro para todas las personas asistentes, estableciendo pautas claras de actuación y mecanismos de protección centrados en la víctima.

El protocolo-guía deberá ser adaptado por cada club o sociedad deportiva a su realidad específica, mediante el desarrollo de sus propios procedimientos internos conforme a las directrices establecidas. Su ámbito de aplicación se extiende a los clubes de Primera y Segunda División del fútbol profesional masculino, lo que supone su implantación en un total de 42 estadios a nivel nacional.

La Policía Nacional ha sido clave en la realización de dicho protocolo, ya que desde la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) se ha colaborado activamente en la redacción del Protocolo-Guía, aportando criterios operativos y técnicos, así como en la orientación de los contenidos audiovisuales elaborados para su presentación oficial.

En los prolegómenos del partido entre el Granada C.F y el R.C.D Mallorca celebrado este pasado lunes en el Estadio Nuevo Los Cármenes ha tenido lugar una exposición del contenido del protocolo y una formación de los procedimientos de actuación.

En la misma han intervenido la Dirección de Seguridad del club, LALIGA, el Coordinador de Seguridad de Policía Nacional y agentes de la UFAM, tanto a nivel central como los responsables a nivel territorial en Granada. Posteriormente, se ha llevado a cabo un simulacro práctico de una agresión sexual.

El objetivo ha sido comprobar, de forma práctica, la aplicación del protocolo de actuación ante una posible situación real, así como la coordinación entre los diferentes profesionales implicados en la detección, atención, protección y derivación de la víctima.