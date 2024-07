Gavira pide a Moreno que desvele ya sus planes sobre "cambios" en su Gobierno: "Lleva dos meses con la cantinela"

SEVILLA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que desvele ya sus planes sobre los "cambios" que prevé acometer en su Gobierno, porque lleva "dos meses con la cantinela". "Como el libro, esto es la remodelación de un gobierno anunciada, y lleva ya dos meses con la cantinela", ha indicado Gavira en una entrevista con Europa Press. Respecto a qué espera de esos posibles cambios, ha considerado que el presidente de la Junta debería aprovechar para hacer un cambio total de políticas y abandonar "las del PSOE-A".

Para Gavira, la cuestión de fondo no es cambiar de personas, sino de "políticas". Así, en relación con los problemas en la sanidad publica, ha indicado que si, por ejemplo, la actual consejera de Salud, Catalina García, es "sustituida" y llega otra persona que sigue con las mismas políticas, no cambiará nada y "el resultado va a ser el mismo". "La figura del consejero, con sinceridad, no me importa, lo que me importa son las políticas que haga esa consejería", ha recalcado Manuel Gavira, quien ha alertado de que las quejas y reclamaciones de usuarios de atención primaria van a alcanzar las "35.000 en un año".

Ha indicado que si la "crisis de gobierno" de Juanma Moreno consiste en algunas nuevas caras con "nuevas políticas en una línea de eficiencia, de eficacia y de control en el gasto, serán bienvenidas y estaremos agradecidos". "Pero lo que queremos combatir es ese empeño de Juanma Moreno en seguir con las políticas socialistas que no hacen avanzar a Andalucía", según ha señalado el portavoz de Vox.

Ha agregado que el presidente lleva ya dos meses con esta "cantinela" de posibles cambios en su Gobierno y ya debería acabar con esta "tensión". Se ha mostrado convencido de que hará lo que tenga que hacer en el momento que le sea "menos gravoso y le haga menos daño". En su opinión, Juanma Moreno debería centrarse en abordar un cambio de políticas porque la realidad es que su Gobierno "no tiene rumbo en nada, ni en materia de salud ni de dependencia ni de educación", y está instalado en la "ambigüedades".

Ha indicado que los presupuestos de Andalucía para 2025 también son una oportunidad para que Moreno haga un cambio profundo de políticas. "Lo que no puede ser es que nos propongan unos presupuestos que vayan en la dirección de los actuales, sobre todo, con la situación que tienen los servicios públicos", según ha agregado Manuel Gavira, quien ha señalado que si las cuentas del próximo ejercicio dan un giro en las políticas y recogen propuestas de Vox, estarán dispuestos a apoyarlas, pero, en caso contrario, las rechazarán.

"Si van en una línea buena, por supuesto que sí apoyaremos al Gobierno de Andalucía, pero si continúan y consolidan las actuales políticas, haremos nuestras propuestas y, si no son admitidas, votaremos en contra, lo que es, simplemente, un ejercicio de coherencia y responsabilidad", ha expuesto el dirigente andaluz de Vox ante el debate del presupuesto de 2025 que se desarrollará en el Parlamento a partir del próximo periodo de sesiones, tras las vacaciones de verano.

"Si son unos presupuestos buenos para los andaluces que mejoren su calidad de vida, nosotros votaremos a favor, pero viendo la inercia que lleva el Gobierno de Juanma Moreno, la verdad es que no tengo mucha esperanza", ha expuesto. Asimismo, ha puesto el acento en que los presupuestos del próximo año deberían recoger una importante "bajada de impuestos": "Hay margen para bajar los impuestos en Andalucía y ayudar a reactivar el mercado".

Ha considerado que el presidente se ha "quedado corto" de momento y lo que ha hecho hasta ahora en materia fiscal ha sido "insuficiente": "Andalucía tiene margen para seguir bajando los impuestos". A su juicio, hay que empezar a hacer ver a los andaluces "que tener unos buenos servicios públicos" no es cuestión de tener "más impuestos". "Para tener buenos servicios públicos hay que tener también buena gestión", ha señalado Gavira, quien ha censurado el "mantra" de los partidos de izquierda de que el "deterioro" de los servicios públicos en esta comunidad es consecuencia de la "bajada de impuestos".