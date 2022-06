Gavira: Vox no ha tenido el "resultado esperado" el 19J pero Andalucía no es su "tumba" porque crece en votos y escaños

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario electo de Vox por Cádiz Manuel Gavira ha admitido este martes que su partido no ha tenido el "resultado esperado" en las elecciones autonómicas del pasado domingo 19 de junio pero ha rechazado la idea de que Andalucía pueda ser la "tumba" de la formación que lidera Santiago Abascal después de haber subido en cerca de 100.000 votos y haber logrado dos escaños más que en los comicios de 2018.

Así se ha pronunciado Gavira, que finalizó la última legislatura con portavoz parlamentario, en un comunicado difundido por Vox sobre una entrevista en Canal Sur Radio durante la que ha defendido que "en Vox no interpretamos los resultados electorales con fines partidistas como hacen otros partidos" y ha puesto como ejemplo el caso de Cataluña, "donde sumamos más que los votos del PP y Ciudadanos (Cs) y dijimos que era un mal resultado para España".

"Es evidente que no era el resultado que esperábamos pero respetamos como no puede ser de otra forma lo

que han decidido los andaluces", ha reconocido el cabeza de lista de Vox por Cádiz en las elecciones del 19J, que ha señalado que "el rotundo vencedor ha sido el PP, está fuera de toda duda" pero ha destacado igualmente que "el otro partido que ha subido ha sido Vox", a pesar de que "conocíamos datos que hablaban de un crecimiento notable que no se ha hecho realidad".

Sin embargo, ha rechazado el mensaje negativo que se lanza desde algunos sectores sobre el resultado electoral de Vox por el hecho de que la mayoría absoluta del PP no permita condicionar al futuro Gobierno andaluz. "Escuchar que Vox ha cavado su tumba en Andalucía cuando ha subido en votos, es todo lo contrario", ha defendido sin ocultar que "nos hemos quedado lejos de la voluntad que teníamos".

Sobre el futuro de la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, Gavira ha insistido en que "ha dicho cien veces de cien formas distintas que su compromiso con Andalucía está fuera de toda duda" y ha recordado que ella misma ha explicado que buscará "casa en Sevilla y colegio para el pequeño".

"No sé que más tiene que decir para acabar con ese runrún de si se vuelve a Madrid", ha añadido tras subrayar que viene reiterando su voluntad de "quedarse aquí la legislatura completa, pero si le preguntan qué va a pasar

dentro de dos años pues ni ella ni nadie lo sabe".