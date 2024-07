Gavira (Vox) sostiene que el PSOE "está consiguiendo" que el PP "se mimetice con ellos"

SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha sostenido que "el PSOE lo que pretende es que el Partido Popular se mimetice con ellos", y "lo están consiguiendo".

Así lo ha manifestado el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz en una entrevista en televisión reseñada por el partido en una nota este sábado, y en respuesta al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, quien este pasado viernes celebró que Vox abandonara los gobiernos de cinco comunidades autónomas que compartía con el PP.

Gavira ha señalado que esa "mimetización" entre el PP y el PSOE "lo hemos visto ahora con la inmigración ilegal", pero "lo llevamos viendo hace semanas y meses, con el reparto de los jueces del Tribunal Constitucional que tanto nos está afectando en Andalucía con lo de la sentencia de los ERE, y los del Consejo General del Poder Judicial; con el Defensor del Pueblo y con RTVE", ha abundado.

Gavira ha defendido que en Vox "somos gente que creemos en unos principios, en una serie de valores" y "no los vamos a cambiar", y ha aseverado que "el sillón no nos interesa lo más mínimo", como, a su juicio, ha quedado demostrado con la salida de todos los gobiernos autonómicos de coalición con el PP "para no ser cómplices de las políticas migratorias de (Pedro) Sánchez y de la inseguridad que ésta genera en nuestros barrios", ha añadido.

"En Vox queremos defender los intereses de los españoles y que los ciudadanos se den cuenta de que hay un partido en España que demuestra y muestra una imagen de congruencia", ha continuado explicando el portavoz de dicho partido en el Parlamento andaluz. "Creemos que es el servicio que tenemos que ofrecer a los españoles" y "eso está por encima de todo", ha concluido sentenciando Manuel Gavira.