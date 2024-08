El gobierno local de Jaén sostiene que el PSOE no concluyó el aula de la naturaleza en la Cañada de las Hazadillas

JAÉN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local (PP-Jaén Merece Más) ha indicado que el PSOE durante el anterior mandato dejó sin concluir el aula de la naturaleza de la Cañada de las Hazadillas y han pedido al Grupo Municipal Socialista que "deje de engañar a los ciudadanos de Jaén" con este tema.

El primer teniente de alcalde y concejal del Centro Especial de Empleo, Manuel Carlos Vallejo (JM+), ha informado en un comunicado que el Centro Especial de Empleo ha estado trabajando durante todo este año para poner en marcha de nuevo este espacio, dado que la situación del aula "no permitía ponerla en funcionamiento".

Para ello, según Vallejo, haría falta "una inversión adicional importante con la que sufragar la adecuación real, óptima y segura de este lugar, además de tener que asumir unos altos costes estructurales, de personal fundamentalmente, costes que desde el Centro Especial de Empleo no podemos asumir".

Vallejo ha destacado que el proyecto ejecutado con cargo al programa de Fomento de Empleo Agrario 2022 a través del CEE contemplaba la reparación de distintas zonas del Aula de la Naturaleza y alrededores con una inversión de algo más de 500.000 euros. "Sin embargo, las obras, tal y como recoge el proyecto, no se ajustan a la realidad. Nos encontramos con deficiencias importantes que han impedido su puesta en marcha".

El edil del Centro Especial de Empleo ha señalado que los dormitorios y salón no se encontraban en condiciones para su uso, no se arreglaron camas ni armarios y el mobiliario no se ajusta a las necesidades para albergar menores, así como falta de pintura tanto en techos como en paredes.

Por otro lado, según el edil, se pretendía instalar en el habitáculo de la entrada una caldera de gasoil, "nada ecológico ni sostenible para la zona que es y para un aula de la naturaleza", por lo que se optó por guardar en dicha habitación los troncos que se encontraban en el exterior junto a las ventanas, y reemplazar la caldera de gasoil por mas placas solares necesarias para la iluminación del aula.

Ante esta situación, el primer teniente de alcalde ha indicado que era "imposible ponerla en marcha para el disfrute de los jiennenses".

Asimismo, ha afirmado que la estrategia del PSOE de "tapar sus vergüenzas culpando al equipo de gobierno de PP y JM+ de su inoperancia y dejadez, no hay ya jiennense alguno que se la crea".