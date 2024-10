El gobierno local (PP- JM+) de Jaén aprueba la subida de impuestos con el voto en contra de PSOE y Vox

JAÉN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local (PP-Jaén Merece Más) en el Ayuntamiento de Jaén ha aprobado la subida de impuestos y de la aplicación del nuevo impuesto directo de residuos con el voto en contra de PSOE y Vox. En concreto, suben el ICIO, el IAE y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), al tiempo que se eliminan las bonificaciones del IBI y del IVTM, y se incorpora el nuevo impuesto directo de residuos.

Según datos aportados por el PSOE, la subida es de un 33% en el caso del ICIO; del 50% en el de vehículos y en el IAE, según el callejero, puede llegar hasta el 400%. Además, para la ciudadanía, el nuevo impuesto directo sobre vertidos, junto con el pago de la tasa por la recogida y tratamiento de residuos urbanos, conllevará un 40 por ciento del incremento respecto a lo que se venía cobrando.

Mientras que desde el PP se ha incidido en hablar de actualización de tributos para poder acogerse al fondo de ordenación del Gobierno de España, desde el PSOE se ha calificado lo aprobado en el pleno extraordinario celebrado este lunes como la consumación de un "impuestazo" que repercute directamente en el bolsillo de los jiennenses a los que "el PP engañó por decir que no iban a subir los impuestos".

La portavoz del PP, Mónica Moreno, ha indicado que el Ministerio de Hacienda ha impuesto al Ayuntamiento, dada su situación económica con una deuda de unos 600 millones de euros, una serie de condiciones para recibir financiación de la Administración central a través del fondo de ordenación "so pena de retirarle, si las incumple, 100 millones de euros procedentes de la participación de ingresos del Estado".

Moreno ha lamentado en un comunicado el rigor que aplica al Ayuntamiento de Jaén el Ministerio de Hacienda, "dispuesto en cambio a condonar miles de millones de euros de deuda a los independentistas".

Por su parte, el concejal de Hacienda, José María Álvarez, ha manifestado que la decisión de subir los impuestos "no gusta a nadie". "Esta actualización no le gusta hacerla nadie. Hacemos lo que tenemos que hacer , lo que nos obliga el Gobierno de España", ha dicho Álvarez, que ha cifrado en 4,4 los millones que recaudará el Ayuntamiento con esta subida del ICIO, IAE e IVTM.

Desde Jaén Merece Más (JM+), su portavoz, Luis García, ha defendido que hace "falta trabajo y un pacto a nivel municipal que pueda perdurar independientemente de quien gobierne en el Ayuntamiento" porque la solución para sacar al Ayuntamiento de la situación en la que se encuentra "no es la subida de impuestos".

"O ese trabajo y esa cooperación se da o seguiremos con plenos con propuestas de subidas de impuestos como hemos tenido en mandatos anteriores", ha dicho García, que ha responsabilizado de la situación actual a los anteriores gobiernos de PP y PSOE.

Asimismo, ha señalado "la necesidad de tener la ayuda del Gobierno de España con la deuda no financiera y con los intereses que estamos obligados a pagar", pero también de la Junta de Andalucía con la puesta en marcha del fondo de convergencia para Jaén (Fecja) que acordaron con el PP en el acuerdo de gobierno y que a día de hoy sigue sin materializarse.

Por todo ello, García ha subrayado que el Ayuntamiento se encuentra en "una situación gravísima" y "tocarle el bolsillo a los jiennenses no puede ser una solución cíclica que se repita en el Ayuntamiento sin que haya un trabajo desde el equipo de gobierno".

También, ha apuntado que no estar en el fondo de ordenación y no subir los impuestos "supondría dejar de pagar servicios municipales que se prestan al ciudadano, no pagar a proveedores, y seguir aumentando la deuda con aquellas que siguen trabajando con el Ayuntamiento"

"Si hoy esta Corporación hace los deberes, nos evitaremos que en el siguiente mandato tengamos plenos en los que se lleven subidas de impuestos", ha concluido Millán.

El portavoz del PSOE, Julio Millán, ha instado al alcalde, Agustín González, a pedir perdón a la ciudadanía por "haberlos engañado al prometer lo contrario" en su programa electoral cuando se comprometió a no subir los impuestos.

"No estamos en contra de la subida de impuestos porque deben ir encaminados a la prestación de servicios de calidad, el problema es cuando se miente a la ciudadanía", ha dicho Millán, que ha criticado que al gobierno local por "la falta de medidas concretas y cuantificables para mejorar la situación municipal".

Junto a ello, ha rechazado que esta subida de impuestos la exija el Gobierno de España y ha defendido que "el problema es que la falta de medidas de control del gasto del actual equipo de gobierno le ha empujado a este incremento".

Además, ha manifestado que acogerse a las medidas de pago a proveedores del Gobierno de España "no era obligatorio" y ha lamentado que estas nuevas subidas de impuestos "tampoco se hayan compensado con un plan de saneamiento real y cuantificable del equipo de gobierno". No obstante, ha tendido la mano al gobierno local para llegar a acuerdos "solventes".

Sobre el nuevo impuesto directo de residuos, el concejal socialista Francisco Lechuga ha indicado que se trata de un impuesto que recaudará el Ayuntamiento para entregárselo a la Junta de Andalucía, que será la destinataria del cerca de 1,1 millones de euros de este nuevo impuesto planteado desde la Unión Europea y cuya traslación ha hecho el Gobierno de España.

En este punto del nuevo impuesto de residuos, el PSOE ha pedido que se quedara sobre la mesa para estudiar su contenido y su aplicación, propuesta que no ha sido atendida y que ha conllevado también el voto en contra del PSOE.

Por último, desde Vox, su portavoz, Manuel Ureña, ha indicado que la subida de impuestos responde a "medidas cortoplacistas de dar patadas a la lata" cuando "se necesitan medidas de calado". Además, ha apuntado que el plan de eficiencia esbozado en días pasados por el alcalde es "insuficiente, inmaduro e inconcreto", máxime cuando lo que se necesitan en el Ayuntamiento son "medidas estructurales".

Por todo ello, desde Vox se ha votado en contra de la subida de impuestos, incluido el nuevo de residuos.