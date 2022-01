El Gobierno pide a la Junta vetar "por responsabilidad" la proposición de Ley sobre regadío en Doñana: "No aporta agua"

SEVILLA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha pedido este martes a la Junta de Andalucía que "por responsabilidad" vete la proposición de Ley sobre el regadío de la Corona Norte de Doñana, que ha calificado de "engaño al sector" porque plantea "reconocer unos derechos históricos que no existen" y además "no aporta agua".

Morán ha pedido en rueda de prensa al Ejecutivo andaluz que "por responsabilidad, ejerza sus competencias y vete la tramitación de esta proposición de Ley, que no someta al Parlamento a un debate estéril y que no traslade al conjunto de la ciudadanía una conflictividad basada en expectativas irreales".

También ha solicitado a la Junta "que aplique un mecanismo de cooperación institucional para el plan que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) viene aplicando en la zona en los últimos años".

El secretario de Estado ha afeado a Gobierno andaluz la presentación de la proposición, que ha asegurado ha "sorprendido" a su departamento porque en el proceso de la planificación hidrográfica, abierto hasta el 22 de diciembre de 2021, la Junta "no apuntó ni una sola línea en el sentido de pedir, solicitar o sugerir la puesta a disposición de más recursos de agua para revisar al alza los usos del recurso en el entorno de Doñana".

"No sé cómo calificarlo, pero desde luego queda fuera del margen de la leal cooperación institucional", ha remachado.

Morán ha abundado en que en cualquier caso no se contempla más agua en los planes para el periodo 2022-2027, en los que "no aparece ni un metro cúbico vinculado a ese hipotético reconocimiento de derechos inexistentes". "Un derecho al agua sin agua no es nada, es humo. Entonces si esto es así, ¿cuál es el interés que hay detrás del impulso a esta iniciativa?", se ha preguntado.

Por ello, ha incidido en que la proposición es "trata de generar un serio problema a los regantes" sobre todo "a aquellos que tienen los derechos consolidados, porque no va a haber agua".

"El gobierno de la comunidad autónoma lo sabía, por eso no presentó propuesta en el proceso de participación en la elaboración del plan de la demarcación. Sabe que no hay agua, no está recogido porque no lo planteó, y no lo va a estar", ha insistido.

Ante la situación, el secretario de Estado ha asegurado que el Gobierno de España va a "trasladar a los organismos internacionales" que no se desviarán "ni un milímetro" del plan de la Corona del año 2014. "Fuera de lo reconocido en el plan de 2014 no hay ámbito para ningún tipo de conversación, intercambio o transacción", ha zanjado.