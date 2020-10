Normalidad en los 500 controles de tráfico en las primeras horas de cierre perimetral de Andalucía

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha señalado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desplegado "500 controles de tráfico del perímetro de Andalucía" desde las 00:00 horas de este viernes al tiempo que ha destacado que "la normalidad es la nota común".

Durante una entrevista con Canal Sur Televisión, la delegada del Gobierno ha manifestado que el dispositivo de control de las carreteras en Andalucía se hace coordinado con comunidades autónomas limítrofes como Extremadura, Castilla La Mancha y Extremadura.

Los controles de tráfico han arrancado tras publicarse este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de octubre, que establecen las medidas en Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación del coronavirus.

"Lo fundamental es que estamos preparados", ha sostenido Sandra García, quien ha explicado que desde que la Junta de Andalucía anunció el cierre perimetral de la comunidad autónoma así como la limitación de la movilidad interprovincial recibió la llamada del presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo que llevó a la convocatoria del Centro de Coordinación Regional (Cecop) para la explicación de los dispositivos.

La delegada del Gobierno ha subrayado que la limitación de la movilidad en Andalucía y provincial "nos ha cogido con los deberes hechos" tras esgrimir "la experiencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el anterior estado de alarma en el control de estas vías de conexión".

García ha explicado que el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, también presente en el Cecop, remitió una carta a los ayuntamientos para plantear la colaboración de las policías locales en los controles de tráfico.

"No queda otra", ha apuntado Sandra García sobre la coordinación entre administraciones, convencida de que "la ciudadanía no iba a entender que no nos entendemos", por lo que ha invocado "la normalidad, la fluidez, en la comunicación permanente con el presidente de la Junta o el consejero de la Presidencia".

La delegada del Gobierno ha explicado la labor informativa que desarrolla la Guardia Civil en los controles de tráfico.

"Siempre el primer paso con la adopción de medidas de restricción es una labor pedaógicia al conjunto de la ciudadanía", ha indicado Sandra García, quien ha trasladado que en este caso la tramitación del procedimiento sancionador en caso de infracciones de los conductores "le corresponde a la Junta de Andalucía como autoridad delegada porque se hace en virtud de legislación sanitaria".