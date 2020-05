Graduados sociales de Andalucía alertan de los retrasos en las prestaciones de trabajadores afectados por los ERTE

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez, ha alertado este miércoles de la situación que está generando en Andalucía los retrasos en los abonos de prestaciones a los trabajadores afectados por ERTE, "tanto por falta de liquidez como por los atascos en la tramitación de estos expedientes".

En un comunicado del organismo, ha asegurado que las consultas a sus despachos, por parte de empresas y trabajadores afectados "son incontables". "Dos meses después del decreto del estado de alarma, a cientos de trabajadores les sigue sin llegar el ingreso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en su cuenta corriente", ha insistido José Blas Fernández.

"Casi cuatro millones de trabajadores se han visto afectados por ERTE pero no se conoce qué porcentaje está pendiente de percibir sus prestaciones. Como expertos en Derecho del trabajo y Seguridad Social, estamos desempeñando un papel fundamental entre la administración y nuestros clientes. A pesar de haber trabajado sin descanso, ahora comprobamos como a los trabajadores no perciben unas prestaciones que son vitales para sus gastos cotidianos", ha agregado subrayando que "todos estos problemas vuelven a nuestros despachos, pero no hay más solución que esperar a que se desatasque el enorme embudo existente".

Ha considerado que "el atasco en la tramitación de los expedientes, y más concretamente en el reconocimiento de las prestaciones por desempleo, lo notan precisamente colectivos de personas muy amplios, desde trabajadores por cuenta ajena, a profesionales y autónomos". "La gestión de esta crisis se sigue siendo a base de bandazos, colapsando los servicios públicos que deben tramitar los ERTE y complicando los reales decretos con formularios y procedimientos que, junto a los problemas telemáticos, provocan el desbordamiento del sistema", ha sostenido. "Nuestros despachos han tramitado en tiempo y forma los expedientes, pero a los trabajadores no les sirve de nada si no perciben sus subsidios para sobrevivir y poder alimentar a sus familias".

El presidente del Consejo Andaluz de estos operadores jurídicos ha reiterado el ofrecimiento de los más de nueve mil graduados sociales colegiados para aportar "la experiencia y el conocimiento de quienes estamos, en el día a día, representando a empresas y autónomos ante las administraciones laborales y fiscales, así como ante los tribunales de Justicia del Orden Social".

Ha señalado que, desde el primer momento, "se deberían haber adoptado medidas realmente extraordinarias y ágiles de implementar: aplazamiento de obligaciones fiscales durante el período que dure a crisis sanitarias y capacidad para aplicar, de manera inmediata, los ERTE que son la única vía para garantizar el mantenimiento de empleos".

"A todas estas situaciones derivadas de los ERTE y la reciente liquidación de IVA del primer trimestre, aplazada a mayo, se sumará ahora la campaña de Renta, lo que generará un nuevo colapso, de no tomarse medidas urgentes por parte del Gobierno y la Junta de Andalucía", han considerado desde el colectivo.