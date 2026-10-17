Granada abre cada sábado los patios de diez colegios públicos para fomentar el deporte, el ocio y la convivencia

Archivo - Recreación del patio de un centro escolar. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada va a abrir cada sábado a partir de esta jornada los patios de diez colegios públicos de la ciudad con el inicio de una nueva edición del programa 'Patios Abiertos', una iniciativa que cumple su segundo curso consecutivo con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, el ocio saludable y la convivencia fuera del horario escolar.

Impulsado desde el área de Educación, el programa permite aprovechar las instalaciones de los centros educativos como espacios de encuentro para la infancia, la juventud y las familias, ampliando las posibilidades de disfrutar del tiempo libre en entornos cercanos, accesibles y seguros. Los patios escolares se convierten así en una alternativa para jugar, hacer ejercicio al aire libre y compartir actividades con otros niños y jóvenes sin necesidad de salir del barrio.

La concejala de Educación, Encarnación González, ha destacado que con 'Patios Abiertos' se pretende acercar los colegios a las familias y que sus instalaciones puedan disfrutarse también durante los fines de semana. "Abrir los patios es ofrecer a nuestros niños y jóvenes más espacios donde jugar, practicar deporte al aire libre y relacionarse en un entorno próximo y seguro", ha dicho.

González ha subrayado que esta iniciativa también contribuye a mejorar la conciliación familiar, al ampliar las alternativas de ocio durante los sábados. "Queremos facilitar a las familias que puedan disfrutar de su tiempo libre con más opciones cerca de casa, al tiempo que fomentamos hábitos de vida saludables y recuperamos los espacios públicos como lugares de encuentro y convivencia", ha señalado.

El proyecto busca, además, reforzar los vínculos entre los vecinos y el sentimiento de pertenencia a los barrios, ofreciendo a los menores oportunidades para disfrutar de su tiempo libre con mayor autonomía y promoviendo las relaciones sociales en un contexto de proximidad.

Para garantizar el funcionamiento del servicio, los centros contarán durante el horario de apertura con un conserje responsable de las instalaciones, así como de su apertura y cierre.

Con esta iniciativa, Granada refuerza su compromiso como Ciudad Educadora, desde la convicción de que la educación va más allá de las aulas y de que los espacios públicos también desempeñan un papel esencial en el desarrollo, el bienestar y la convivencia de la ciudadanía.

En este sentido, el programa se enmarca en los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, que promueve espacios públicos accesibles y seguros para el juego, la actividad física, el encuentro y la conciliación, así como equipamientos adecuados para favorecer las relaciones sociales y el desarrollo de los más jóvenes.

La concejala ha agradecido a los directores y equipos directivos de los centros educativos por estar siempre dispuestos a acoger proyectos como este y también a los padres, madres y AMPAs de los colegios que han mostrado su interés y han ayudado a mejorar y consolidar este programa.

DIEZ COLEGIOS ABIERTOS LOS SÁBADOS

El programa 'Patios Abiertos' comienza este sábado, 17 de octubre, y se desarrollará en diez centros educativos públicos de Granada hasta junio de 2027, conforme al calendario previsto.

Así, en horario de mañana de 10 a 14 horas, abrirán los CEIP Federico García Lorca, Profesor Tierno Galván, Santa Jualiana, Fuentenueva, Vicente Aleixandre, Virgen de las Nieves y Juan Ramón Jiménez.

Por su parte, permanecerán abiertos en horari de tarde de 16 a 20 horas, los CEIP Gómez Moreno, Sancho Panza y Sierra Nevada.