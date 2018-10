Granada.-El alcalde afirma que el 'botellódromo' es un espacio de ocio para la juventud granadina "no para la de España"

Actualizado 31/03/2008 16:44:43 CET

GRANADA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), afirmó hoy que el 'botellódromo' es un espacio de ocio para la juventud granadina, "no para la de España", después de la convocatoria el pasado viernes de un 'macrobotellón' proveniente "de otra ciudad".

En declaraciones a los periodistas en la inauguración del quinto pabellón del complejo administrativo de Los Mondragones, el primer edil mantuvo que la capital "no se enteró" de la concentración etílica convocada "salvo por los medios de comunicación".

Así, dijo que la situación ha mejorado desde que el PP gobierna en el Ayuntamiento y destacó la ausencia de incidentes por la coordinación de los agentes de Policía Local y Protección Civil, si bien lamentó que se produjeran "bastantes" comas etílicos.

"A pesar de esas convocatorias que no entiendo ni entenderé de otras ciudades, hemos sido capaces de absorberlo, de organizarlo y de que no pase nada, independientemente de que, en cumplimiento de la ley andaluza, hemos puesto en marcha un espacio de ocio, pero un espacio de ocio para la juventud de Granada, no para la juventud de España", señaló el primer edil.

Torres Hurtado hizo además un llamamiento a toda la juventud para que "deje de beber alcohol de manera tan masiva", ya que cuentan con un espacio de ocio "para que puedan divertirse", en el que podrían "ir buscando otras ocupaciones".