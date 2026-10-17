Granada registró la temperatura media más baja de Andalucía en septiembre con 25,2 grados

Archivo - Termómetro exterior de una farmacia. Archivo. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

GRANADA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Granada registró el pasado septiembre la temperatura media más baja de Andalucía, con 25,2 grados. Ello, a pesar de cerrar un mes "extremadamente cálido" en el que se superó en 3,5 grados la media histórica.

Esta aparente paradoja sitúa a Granada como la demarcación provincial con los registros térmicos absolutos más moderados del mapa andaluz, seguida por Málaga (25,4) y Cádiz (25,9).

Sin embargo, la desviación sobre su promedio del periodo de referencia (1991-2020) sitúa a la provincia granadina como la cuarta con mayor repunte térmico de la región. Únicamente se sitúan por delante Jaén y Sevilla, que rebasaron en más de cuatro grados la temperatura habitual para estas fechas, y Huelva (+3,7).

El comportamiento meteorológico de la provincia se enmarca en un contexto autonómico sin precedentes: la temperatura media de Andalucía alcanzó en septiembre los 25,3 grados, lo que supone un incremento de 3,3 sobre el promedio convirtiéndose de forma global en el septiembre más cálido registrado en la comunidad desde que existen datos (1961).

En lo relativo a las lluvias, la estación del Aeropuerto de Granada contabilizó 8,7 mm de precipitación acumulada, con lo que se considera que septiembre fue un mes seco. Pese al déficit, Granada quedó en mejor posición que el conjunto de Andalucía, donde la media apenas alcanzó los 5,2 mm dando como resultado un mes "muy seco".

Septiembre estuvo dominado por la estabilidad y episodios intermitentes de altas presiones y viento de levante. No obstante, la irrupción de una vaguada atlántica a finales de mes rompió la tónica de estabilidad e introdujo una intensa inestabilidad con chubascos localmente fuertes en la provincia de Granada y un acusado desplome térmico temporal, tras el cual las temperaturas volvieron a recuperarse con rapidez.