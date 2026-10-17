Guadix acoge la exposición y el libro 'Imágenes escritas con luz y tiempo' sobre el Geoparque

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guadix, junto con el Geoparque de Granada y la Diputación Provincial, organiza la presentación del libro y la exposición fotográfica 'Geoparque de Granada. Imágenes escritas con luz y tiempo'. - AYUNTAMIENTO DE GUADIX

GUADIX (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guadix, junto con el Geoparque de Granada y la Diputación Provincial, organiza la presentación del libro y la exposición fotográfica 'Geoparque de Granada. Imágenes escritas con luz y tiempo'. El evento inaugural está previsto el próximo jueves 22 de octubre a las 19,00 horas en el Teatro Municipal Mira de Amescua con entrada será libre hasta completar aforo.

El acto constará de dos partes: la presentación oficial del libro del mismo nombre, una obra de 500 páginas que repasa el origen geológico, paisajístico y arqueológico del territorio; y una visita guiada a cargo de los fotógrafos autores de la muestra: Andrés Ureña, Javier Olivares, Manuel Villena, Alfredo Ureña y Sergio Luque.

Esta cuidada selección de 40 imágenes de gran formato llega a Guadix avalada por una excelente acogida ciudadana, tras haber permanecido expuesta cerca de dos años en el Parque de las Ciencias de Granada. A través de una mirada artística y sin alteraciones artificiales, la colección retrata la riqueza de los singulares paisajes de 'badlands', cañones y yacimientos de la zona.

La muestra se podrá visitar hasta el 30 de noviembre en los días con programación de espectáculos en el teatro, antes y después de cada evento, y mediante citas concertadas con grupos de escolares y pases para público general en fechas que se anunciarán próximamente.