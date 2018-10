Detenida la sobrina de la anciana hallada muerta en Córdoba

Actualizado 26/12/2013 17:54:02 CET

CÓRDOBA, 26 Dic.

La Guardia Civil ha detenido a la sobrina de la anciana de 74 años que fue hallada muerta en su casa de La Victoria (Córdoba) este miércoles, después de que otros familiares dieran aviso a la Benemérita de que la víctima no abría la puerta desde hacía días, ni tampoco la ahora detenida, que vivía con la fallecida y cuidaba de ella.

Según ha dicho a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, la mujer detenida, de 51 años, ha sido arrestada en relación con la muerte de su tía, como consecuencia de la investigación abierta por la Policía Judicial de la Guardia Civil, tras hallar el cuerpo sin vida y con heridas en el cuello de la anciana en el interior de su vivienda, situada en la Plaza de España del citado municipio.

Según los datos que han trascendido de la investigación, de la que ya se ha hecho cargo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montilla (Córdoba), el cadáver de la anciana fue encontrado sobre las 19,00 horas de este miércoles por la Benemérita, que acudió al domicilio alertada por familiares de la víctima, ya que ésta no abría la puerta después de varios días y tampoco abría la puerta la sobrina de la anciana, de 51 años, que vivía con ella y que, igualmente, fue hallada por la Guardia Civil en el interior de la vivienda, situada muy cerca del Ayuntamiento.

La ahora detenida presentaba entonces heridas aún no precisadas, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde no precisó de intervención quirúrgica, siendo ingresada en planta de hospitalización, pues, según han dicho a Europa Press fuentes del complejo hospitalario, su estado no reviste gravedad. Allí fue interrogada y ahora ya detenida por agentes del Instituto Armado.