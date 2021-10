La Guardia Civil se incauta de 3.800 plantas de cannabis sativa en un almacén de Molvízar (Granada)

GRANADA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil se ha incautado de 3.800 plantas de cannabis sativa y de cuatro kilos de marihuana en una nave industrial del municipio de Molvízar (Granada), tras descubrir que estas plantas no eran cáñamo industrial porque habían sido manipuladas para otros fines sin contar con la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

En esta operación, la Guardia Civil ha investigado a cuatro personas de entre 47 y 59 años de edad, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias estupefacientes. Los tres primeros son los propietarios de la nave y la cuarta es la propietaria del invernadero del que procedían las plantas, en El Ejido (Almería).

Según un comunicado de la institución, un guardia civil que se encontraba fuera de servicio vio como descargaban plantas de cannabis de dos camiones y las introducían en una nave industrial del término municipal de Molvízar. Este agente llamó a sus compañeros del puesto de Salobreña y poco después dos patrullas se presentaban en la nave para inspeccionarla y comprobar qué tipo de plantas eran.

La Guardia Civil interrogó a las personas que allí había sobre las plantas y estos manifestaron que se trataba de cáñamo industrial. Los agentes las inspeccionaron más detenidamente y comprobaron que tenían sumidades floridas, los cogollos con los que se elabora la marihuana; y además descubrieron cuatro kilos de cogollos de marihuana que los investigados ocultaban dentro de la nave.

A lo largo de todo este verano la Guardia Civil ha estado inspeccionando el cultivo de cáñamo industrial que se está realizando en invernaderos de la Costa de Granada para comprobar que los agricultores no habían manipulado las plantas para conseguir sumidades floridas o cogollos. Cuando se trata de cáñamo industrial los agricultores solo pueden plantar ejemplares machos que no pueden desarrollar sumidades floridas, en caso contrario necesitan autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, siempre y cuando la cantidad de THC de estas plantas no supere el 0,2%.

Esta operación se incardina en una operación que a nivel nacional está desarrollando la Guardia Civil contra el cultivo ilegal de marihuana, la operación Miller.