La Guardia Civil investiga en Granada a cinco personas por la receptación de teléfonos móviles robados

GRANADA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a cinco personas como presuntas autoras de un delito de receptación de teléfonos móviles robados, que forman parte de un cargamento que fue robado del interior de un camión en Armilla el pasado mes de septiembre de 2020.

El robo se produjo durante la madrugada del día 24 de septiembre de 2020 del semirremolque de un camión que se encontraba pernoctando en un aparcamiento cercano a un conocido centro comercial del municipio de Armilla, según ha informado este lunes en una nota de prensa la Guardia Civil.

Los supuestos ladrones rompieron el precinto de la puerta trasera del semirremolque y sustrajeron 32 teléfonos móviles y cuatro tabletas valorados en más de 12.000 euros.

La Benemérita abrió entonces una investigación en la que han participado agentes de los puestos de Armilla y de Pinos Puente. Entre las numerosas pesquisas que estos guardias civiles han realizado para intentar resolver el robo, una de ellas fue ponerse en contacto con las distintas compañías telefónicas que operan en España para localizar los teléfonos robados a través del número IMEI.

Con los datos aportados por dichas compañías, la Guardia Civil ha identificado a cinco vecinos de Cúllar Vega, Pinos Puente y Atarfe, de entre 21 y 46 años, que tenían en su poder alguno de estos teléfonos móviles robados.

Estas personas han sido investigadas por la presunta comisión de un delito de receptación de objetos procedentes de robo ya que supuestamente conocían la ilícita procedencia de los terminales cuando los compraron.

No obstante, la Guardia Civil no da por concluida la operación y no se descartan que en los próximos días haya más personas investigadas por este mismo delito.

El pasado mes de octubre, en el marco de la operación Solsa, la Guardia Civil de Pinos Puente investigó a 21 personas como presuntas autoras de un delito de receptación de teléfonos móviles que formaban parte de un cargamento valorado en más de 40.000 euros que fue robado del interior de un camión el pasado mes de mayo de 2020.