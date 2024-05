Guilarte aboga por un "pacto más global" para renovar el CGPJ en un "momento de polarización" que "resulta aterrador"

GRANADA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha apostado este lunes por un "pacto más global" para la renovación del órgano de gobierno de los jueces para así evitar en lo posible que esté condicionado por un "momento de polarización" que "resulta aterrador" y en el que están "atrapados por la política".

Así lo ha apuntado durante su intervención este lunes en la inauguración en Granada de las XIX Jornadas de Presidentes y Presidentas de Tribunales Superiores de Justicia de España, en un acto que ha abierto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y en el que han intervenido también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

En opinión de Guilarte, el ámbito de la política "no busca recomponer esta situación" en "defensa de la independencia judicial" sino que "persigue la captación de una cota de poder en el ámbito" de la justicia con el "que intuye imaginariamente va a poder" tener influencia.

En una alocución en la que ha descartado dimitir para contribuir al desbloqueo de la situación, y en la que se ha preguntado por qué no se piden dimisiones en ámbitos como las presidencias del Congreso de los Diputados o el Senado que puedan tener responsabilidad en el tema, Guiarte ha vuelto a abogar por evitar fórmulas que puedan "irradiar" parte de los problemas de la situación política pero "en detrimento de la independencia del Poder Judicial" lo que "no sería" en su opinión "nada bueno" si lo que se busca es "evitar en el futuro problemas" similares.

Cabe recordar que Guilarte --a título personal y no en nombre del CGPJ-- propuso evitar futuros bloqueos mediante dos fórmulas: dar continuidad a la elección parlamentaria de los vocales si los nombrados son ajenos "a toda contaminación política previa" o que el nombramiento de los vocales judiciales --12 de los 20-- quede en manos de los propios jueces pero con la misma prevención.

Ha lamentado que no hayan tenido acogida, y ha calificado de "aterradora" la propuesta legislativa por parte del Grupo Sumar para que "la mayoría" del Congreso, un concepto que "día a día hay que revisar" si "sigue existiendo", pueda nombrar a hasta 16 miembros del CGPJ, mientras ""los cuatro restantes se quedan para el Senado".

"Atreverse siquiera a proponerlo es la mayor aberración" que ha escuchado plantear en los últimos tiempos y si tuviera éxito, ha proseguido Guilarte, "habría que cambiar" el nombre del CGPJ por el de "Gobierno de España sección Poder Judicial" o "Gobierno de España directamente".

"Por esa vía, incluso" aunque sea como una "amenaza, no se puede seguir" o por similares que busquen "pactar 20 nombres que sean políticamente correctos" o "por un acuerdo entre políticos". Por ello que ha llamado a los responsables de los Tribunales Superiores de Justicia a ejercer también su influencia territorial para "buscar un pacto más global", mostrándose optimista en cuanto a que se "va a poder alcanzar" aunque para ello haya que "esperar parece a las elecciones europeas".

O a que "no haya ninguna elección pendiente de comunidad de vecinos de alguno de los negociadores que interfiera", ha añadido también en una intervención en que se ha mostrado crítico con que se haya tenido que recurrir a figuras de mediadores en el "extranjero" para desbloquear la situación. "Tampoco me quiero convertir en un adalid de lo obvio", ha aseverado, indicando en cualquier caso que representa en este momento a "la voz de muchos de los cinco mil jueces" de España aunque no sea la "de todos".

"Cuando un tonto va por la linde y la linde se acaba, el tonto sigue", ha lamentado en relación con las propuestas que hasta el momento han ido "discurriendo por caminos paralelos y parecen que van a coincidir en el infinito".

En la apertura del acto de inauguración, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha hecho alusión también al tema de la renovación del CGPJ, en una situación que ha calificado de "preocupante" y llamando a reforzar institucionalmente el Poder Judicial.

Se trata de "resolver de una vez y para siempre" el asunto del órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde diciembre de 2018, ha destacado Del Río.

Durante las jornadas inauguradas este lunes se debatirán asuntos de actualidad como la situación e imagen de la justicia, los retos de la jubilación masiva o el proceso de transformación digital.

También habrá un intercambio de experiencias llevadas a cabo en cada Tribunal Superior de Justicia para "conocer las mejoras y proyectos desplegados en los distintos territorios, como la agrupación de partidos judiciales en asuntos de violencia sobre la mujer o la comunicación entre órganos judiciales y personas con discapacidad, entre otros".