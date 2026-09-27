Hacemos Córdoba exige "actuación urgente para garantizar la seguridad" del Museo Julio Romero de Torres

Archivo - El edil de Hacemos Córdoba Iván Fernández. - HACEMOS CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido este domingo al Ayuntamiento de la ciudad que actúe de "manera urgente" en el Museo Julio Romero de Torres para garantizar la seguridad del edificio y que, una vez solucionados los problemas existentes, pueda volver a abrir sus puertas con todas las garantías.

La coalición ya trasladó esta situación al gobierno municipal en el pleno, donde preguntó por las actuaciones previstas para garantizar las condiciones de seguridad del museo después de los problemas registrados en su cubierta, según una nota.

Ahora, con el espacio nuevamente cerrado y "sin una fecha concreta" de reapertura, Hacemos Córdoba ha considerado que el ayuntamiento "debe dejar de aplazar una actuación que resulta necesaria".

En los últimos dos años se han producido hasta dos desprendimientos en la cubierta del museo, una situación "especialmente preocupante" en uno de los espacios culturales y patrimoniales más importantes de Córdoba.

"No podemos asumir como normal que un museo de estas características haya sufrido dos desprendimientos en apenas dos años. Primero hay que garantizar que el edificio sea seguro y después abrir sus puertas de nuevo", según ha señalado Hacemos Córdoba.

"Actualmente el museo permanece cerrado hasta nueva orden, coincidiendo además con los meses de septiembre y octubre, que concentran una importante llegada de visitantes a Córdoba", según la coalición, que ha considerado especialmente "lamentable que quienes se acerquen a la ciudad no puedan visitar uno de los espacios fundamentales para conocer la obra y el legado de Julio Romero de Torres".

Hacemos Córdoba ha manifestado que la situación del museo se suma a otros ejemplos que "evidencian la necesidad de una mayor atención al patrimonio de la ciudad", como la Ermita de la Aurora o la muralla de la calle Adarve. Por ello, ha reclamado una planificación que permita conocer las necesidades de cada espacio y acometer las actuaciones necesarias.