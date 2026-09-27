El Gobierno aporta a entidades locales de Sevilla 43 millones para 281 proyectos de fomento de empleo agrario

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, preside la comisión provincial de seguimiento del PFEA. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Ayuntamientos y mancomunidades de la provincia de Sevilla han recibido casi 43 millones de euros del Gobierno de España con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), que en esta convocatoria ha financiado 281 proyectos.

Según una nota de prensa remitida por el Ejecutivo, la aprobación de proyectos y afectación de los fondos "ha recibido el visto bueno en la comisión provincial de seguimiento del PFEA", presidida por el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano; y en la que han participado el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Junta de Andalucía, la Diputación y agentes sindicales y empresariales.

En total son 99 las entidades locales, entre Corporaciones y mancomunidades, las que han recibido estos fondos. De los 43 millones de euros, 33,8 han correspondido a 199 proyectos de "garantía de rentas", mientras que hay 82 iniciativas locales subvencionadas con 8,9 millones de euros "para la generación de empleo estable".

Al hilo, Toscano ha destacado el "impacto que esta intervención tiene sobre los ciudadanos y sobre los municipios sevillanos", ya que "implica generar empleo estable y, al mismo tiempo, beneficia a toda la comunidad y a la economía local mediante actuaciones en infraestructuras y servicios públicos".

En este sentido, los proyectos financiados este año incluyen actuaciones como acondicionamiento de centros deportivos, sociales y culturales, ampliación de aulas de formación, rehabilitación de inmuebles turísticos y museos, reurbanización de calles y plazas, eliminación de barreras arquitectónicas o mantenimiento de senderos, entre otras.

En contexto, el PFEA, gestionado por el SEPE, consiste en "subvenciones a las Corporaciones locales para iniciativas de trabajo dirigidas a trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios".

En concreto, este plan se estructura en dos subprogramas. El programa de garantía de rentas prevé la "asignación directa de fondos conforme a criterios relacionados con la demanda y oferta de empleo y la población de cada municipio". Por su parte, el programa de generación de empleo estable está orientado a "impulsar la inserción laboral en actividades emergentes del sector agrario, incluyendo actuaciones agroforestales, medioambientales y vinculadas a los recursos endógenos del territorio".

El objetivo del PFEA es "consolidar el empleo agrario como un factor clave de cohesión social y dinamización económica en la provincia, promoviendo un modelo territorial que integra actividad agraria, innovación y sostenibilidad ambiental".