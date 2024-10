Hacemos critica "la falta de compromiso" del gobierno municipal con las empresas públicas y la cultura

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Juan Hidalgo, y el viceportavoz, Iván Fernández, han criticado este martes "la falta de compromiso" del gobierno municipal con las empresas públicas y la cultura respecto a los presupuestos para el año 2025.

En una rueda de prensa, Hidalgo ha señalado que su grupo ha votado en contra de las cuentas en los consejos rectores de los organismos y empresas públicas debido a "la falta de un proyecto de ciudad por parte del gobierno municipal".

"Este equipo de gobierno no apuesta de manera decidida por las empresas públicas, que demostraron ser esenciales para la ciudadanía durante la pandemia", ha afirmado, para advertir de "la falta de transparencia y diálogo en la elaboración de los presupuestos", destacando ejemplos como Emacsa, que ha anunciado una subida del 10% en el agua "sin informar a los grupos políticos".

El edil también ha hecho referencia a otros organismos como Vimcorsa, criticando "la falta de inversión en vivienda protegida", y a Sadeco, "cuyo déficit acumulado de ocho millones de euros refleja la pésima gestión económica del gobierno del PP, que además sigue incumpliendo la promesa de ampliar en 50 plazas por año la plantilla de la empresa municipal".

Respecto a Aucorsa, ha reprochado "el envejecimiento de la flota de autobuses y la falta de personal", reclamando "una mayor inversión para hacer el transporte público más sostenible".

Por su parte, Fernández ha centrado su intervención en los presupuestos del IMAE, que "no responden a las necesidades del organismo ni de la ciudadanía cordobesa, y no garantizan el acceso a la cultura como un derecho, tal y como establece el artículo 44 de la Constitución". Así, ha señalado que "el gobierno del PP no incluye inversiones suficientes para el mantenimiento de los teatros ni para mejorar el personal del IMAE".

Además, Hacemos ha presentado tres propuestas de enmienda a los presupuestos del IMAE: la creación de un Bono Cultural Joven con una partida de 400.000 euros, el aumento de inversiones en los interiores de los teatros y la garantía de una representación equilibrada de género en las contrataciones del organismo. "El PP no ha aceptado ninguna de las propuestas", ha lamentado Fernández.

Ambos representantes han reafirmado "el compromiso de Hacemos con la defensa de las empresas públicas y la cultura como un derecho de todos los ciudadanos, frente a las políticas de privilegio del PP".