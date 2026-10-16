Dos detenidos tras una pelea con un herido en la feria de Jaén

Uno de los accesos a la Feria de San Lucas, en Jaén. - EUROPA PRESS

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un herido y dos detenidos es el balance de una pelea que ha tenido lugar este madrugada en una caseta del recinto ferial de Jaén capital donde hasta este domingo, 18 de octubre, se viene celebrando la Feria de San Lucas.

Según se ha indicado desde la Policía Nacional a Europa Press, el suceso ha tenido lugar pasadas las 4,30 horas cuando un hombre ha resultado herido en el transcurso de una pelea.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, que según los testigos, se habían dado a la fuga tras caer herido el hombre, que ha sido trasladado a un centro hospitalario de la capital jiennense, sin que hasta el momento haya trascendido su pronóstico.

Los dos detenidos permanecen en dependencias de la Comisaría de Policía Nacional donde está previsto que a lo largo de la mañana se les tome declaración.

Desde el 112 --que no ha podido precisar el tipo de objeto con el que se agredió al herido-- se ha indicado a Europa Press que sobre las 4,30 horas recibieron una decena de llamadas alertando de una pelea en el interior de una caseta en la que había varias personas implicadas.

Según los testigos, se estaban agrediendo con lanzamiento de sillas y también con botellas rotas de cristal. Desde el 112 se dio aviso a Policía Nacional, Local y Cruz Roja.