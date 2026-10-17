El Hospital San Juan de Dios de Córdoba y Fundación La Caixa se unen para paliar la soledad no deseada en los mayores

Representantes del Hospital San Juan de Dios y la Fundación La Caixa suscriben un acuerdo. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba y Fundación La Caixa han suscrito un convenio mediante el cual la entidad financiera colaborará con el programa 'Acompañando a los mayores' impulsado desde la Obra Social 'Hermano Bonifacio' que atiende a una veintena de personas mayores en situación de vulnerabilidad, y cuyo objetivo es el de acompañarlos para luchar contra la soledad no deseada.

Según ha indicado en una nota, el programa arrancó en 2024 para acercar el proyecto de garantía alimentaria y ropería solidaria de la Obra Social a las personas mayores en situación de vulnerabilidad que no pueden desplazarse al centro hospitalario, al tiempo que contribuye a acompañarlas, ya que a menudo se encuentran en situación de dependencia, tienen problemas de salud o no cuentan con una red de apoyo.

De esta manera, una veintena de personas mayores, que viven solas y se encuentran en situación de vulnerabilidad, son atendidas mensualmente desde la Obra Social 'Hermano Bonifacio' y reciben los alimentos y la atención necesaria en sus domicilios. "Gracias al apoyo de un voluntariado formado para tal fin, además, a estos mayores se les realiza, un acompañamiento más completo, con seguimiento telefónico y atención a las tareas y necesidades de su día a día que puedan requerir de una ayuda", ha explicado.

Junto a este programa, el Hospital San Juan de Dios de Córdoba impulsa cada mes diferentes proyectos en los que atiende a casi 600 familias en situación de vulnerabilidad, como son el de garantía alimentaria, ropería solidaria, asesoramiento legal y laboral o 'Los menores, los primeros'. Todos ellos cuentan con el respaldo de instituciones públicas, empresas amigas, bienhechores o entidades como Fundación 'La Caixa' y una red de voluntariado gracias a la cual pueden desarrollarse.