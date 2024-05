Hoteleros califican de "impuesto injusto" la tasa turística el día antes de la reunión entre Junta, FAMP y CEA

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de los hoteleros andaluces, Rafael Barba, ha criticado este domingo que la tasa turística "es un impuesto injusto" que "puede afectar casi a 4 millones de andaluces" y ha insistido en que "no vamos a estar en disposición nunca de negociar ni arbitrar ningún sistema que de alguna forma ponga en marcha este impuesto, que para algunos parece absolutamente ilógico y no atiende a ninguna razón particular".

Así y con respecto a la reunión que está prevista para este lunes entre la Junta de Andalucía, La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para debatir sobre la posible imposición de la tasa a los turistas que visiten la comunidad, Barba ha señalado que "si el posicionamiento es inamovible, el consenso del que habla la Junta va a ser prácticamente imposible".

Al hilo de lo anterior, el secretario regional de los hoteleros andaluces ha señalado, en una entrevista de la Cadena SER Andalucía seguida por Europa Press, que "sería contradictorio que el propio Presidente de la Junta, Juanma Moreno, que en su discurso de investidura decía que no venía a subir los impuestos a Andalucía, apruebe esta medida que puede afectar casi a 4 millones de andaluces".

"La Junta de Andalucía lo que habla es de un papel de mediación, porque los ayuntamientos sí quieren esa tasa", ha señalado Barba al tiempo que ha insistido en que "no es una tasa turística, es un impuesto, y ese impuesto afecta a los andaluces".

En este contexto, ha manifestado que "este impuesto penaliza contra la estacionalidad" para así aclarar que "la lucha contra la estacionalidad favorece la acepta clandestina en lugar de la arreglarla". Además, ha revelado que "creemos que un déficit presupuestario de los municipios no puede asumir la negociación turística".

Igualmente, ha indicado que esta medida implica que "cuando cualquier persona se desplace tenga que pagar un impuesto no solamente por motivos vacacionales". "Una medida muy injusta, porque aunque se matice tampoco se entiende, por ejemplo, que los andaluces no paguen dicha tasa", ha recalcado.

De igual modo, ha apuntado que la idea de esta tasa turística reside en "un problema de financiación de los alimentos". Además, ha subrayado que "los municipios han recibido en el periodo 2021-2024 casi 300 millones para programas que afectan al sector turístico".

Por último, el secretario regional de los hoteleros andaluces ha indicado que "estamos de acuerdo en ayudar a paliar el déficit municipal en la medida de lo posible, pero desde luego no estamos por la labor de un nuevo impuesto, que no beneficia, sino perjudica al sector".