Iceta celebra el "encuentro" de Aragonés con el Rey en Barcelona aunque "hubiera preferido una situación más natural"

SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha valorado este jueves el "encuentro" que este miércoles mantuvo el rey Felipe VI en Barcelona con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, si bien ha apostillado que "hubiera preferido una situación más natural" ante esa cita.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla tras pronunciar una conferencia, el ministro se ha pronunciado sobre el saludo que el Rey y el presidente del Govern catalán, Pere Aragonès, tuvieron este miércoles durante una reunión informal con empresarios en el marco de la reunión anual del Círculo de Economía, en el Hotel W de Barcelona.

Iceta ha defendido que, estando el Rey de España de "visita en Cataluña", en Barcelona en concreto, "lo normal es que sea recibido, saludado como merece por todas las autoridades", y aunque "hubiera preferido una situación más natural", ha destacado también que lo sucedido entre Felipe VI y Aragonés "es mejor que lo que había pasado hace algún tiempo".

"Como me gusta más ver el vaso medio lleno que medio vacío, me alegro de que vayamos normalizando una situación", ha añadido Iceta antes de defender que "todo el mundo ha de entender que el Rey es un símbolo, es de todos", e "intentar menospreciarlo es faltar al respeto no a él, sino a todos los españoles", y eso "hay que evitarlo" porque "no tiene ningún sentido, no ayuda en nada", según ha subrayado.

Por eso el ministro ha dicho que "celebro que haya habido ese encuentro", y espera que "en el futuro sea todo más normal y un encuentro de ese tipo no sea noticia".

VALORA EL "GESTO" DE ARAGONÉS

También ha considerado que "el gesto" que, en su opinión, ha tenido el presidente de la Generalitat con el Rey es "absolutamente distinto del que hubiera tenido su antecesor", en alusión a Quim Torra, y, "por tanto, creo que las cosas se van moviendo y orientando en la dirección correcta, y de eso me alegro", ha añadido el ministro.

Por otro lado, a la pregunta de cuándo se van a conceder los indultos a los condenados por el proceso soberanista que desembocó en el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, Iceta ha respondido que "no lo sé", porque "depende del presidente del Gobierno, que es el que fija el orden del día del Consejo de Ministros en cuestiones tan excepcionales como ésta", según ha zanjado.