Identificado al presunto autor de los disparos contra un trabajador de la televisión pública municipal de Granada

Furgón de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha identificado al presunto autor de varios disparos efectuados con un arma de perdigones en el Polígono Industrial de El Florío de la capital y en el que resultó herido un trabajador de la televisión pública municipal.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de la 1,00 horas del pasado 28 de septiembre. Según la investigación, un vehículo de alta gama de color blanco y acabado deportivo, que circulaba por una de las avenidas del polígono detuvo su marcha en plena vía pública. Desde el interior del vehículo se efectuaron hasta tres disparos con un arma de perdigones.

Uno de los proyectiles alcanzó al mencionado trabajador, un varón de 49 años, perteneciente a la televisión local de Granada, al que le ocasionó lesiones de carácter leve. La víctima fue asistida en el Servicio de Urgencias del PTS. Asimismo, otro de los disparos impactó contra un turismo que se encontraba estacionado en las inmediaciones, provocándole diversos daños materiales.

Tras una ardua investigación llevada a cabo por el Grupo UDEV I de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada, ha sido posible identificar al presunto autor de los disparos. Las pesquisas se iniciaron nada más tener conocimiento de los hechos, momento en el cual los investigadores especializados asumieron la dirección de las diligencias.

Gracias a una labor técnico-policial exhaustiva, caracterizada por el análisis de pruebas, el seguimiento de indicios y diversas gestiones operativas, se logró identificar plenamente al presunto autor, un joven de 19 años de edad que carece de antecedentes policiales. Las diligencias ya han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente para su tramitación como un delito leve de lesiones y otro de daños.