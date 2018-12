El importe pendiente de cobro de la Junta en ocho agencias públicas asciende a 863,3 millones en 2016, un 23% menos

Publicado 11/12/2018 14:12:42 CET

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho agencias públicas en Andalucía cuentan con un importe pendiente de cobro de la Junta que asciende a 863,33 millones de euros, una cifra que es inferior en un 23 por ciento respecto a la del ejercicio anterior, según la fiscalización de 2016 que ha realizado la Cámara de Cuentas.

La Cámara de Cuentas ha fiscalizado a la Agencia Andaluza del Conocimiento, a la de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a la Agencia Andaluza de la Energía, a la de Medio Ambiente y Agua, a la de Obra Pública, a la de Servicios Sociales y Dependencia, a la de Vivienda y Rehabilitación y la de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

El ente fiscalizador, en su informe, señala que de este importe, un total de 266,46 millones de euros (31% del total de derechos pendientes de cobro) corresponden a deudas con más de dos años y 32,26 millones (4%) a deudas con más de cinco años.

Asimismo, apunta que existe "importes relevantes de saldos no confirmados que deberían ser oportunamente depurados", bien por no haber sido confirmador por las Consejerías u otros centros gestores, bien por no estar soportados por el adecuado documento contable de reconocimiento de obligación o de compromiso de gasto, o bien por no cumplir los requisitos establecidos en normativa.

Así, el saldo de Relaciones con la Junta de estas ocho agencias asciende a 863,33 millones, las obligaciones reconocidas pendientes de pago alcanzan los 474,2 millones y los gastos adquiridos se quedan en 9,6 millones, de manera que la diferencia entre estos tres conceptos se fija en 379,4 millones de euros.

En consecuencia, los potenciales ajustes en los derechos pendientes de cobro registrados en el epígrafe 'Relaciones con la Junta de Andalucía' suman un total de 380,46 millones de euros.

Estos ajustes, según ha advertido el ente fiscalizador, tendrían "un efecto significativo sobre las cuentas rendidas por las respectivas agencias, y pondrían de manifiesto "una situación financiera desequilibrada o bien el agravamiento de dicha situación en, al menos, tres de ellas".

En concreto, en la Agencia de Obra Pública (-139,3 millones), en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (-84,3 millones) y en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (-63,7 millones).

No obstante, señala que tanto los importes de derechos pendientes de cobro como lo proporción de estos que carecen de soporte presupuestario "se han reducido respecto a ejercicios anteriores". Así, a la finalización de 2014 estos eran de 1.500 millones y 779 millones de euros.

De esta manera, en opinión de la Cámara de Cuentas, los saldos pendientes de cobro en las agencias de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia Andaluza de la Energía, en el epígrafe 'Relaciones con la Junta de Andalucía', presentan la imagen fiel de su situación financiera. En cambio, el reto no presenta la imagen fiel de la situación financiera de estas entidades a fecha de 31 de diciembre de 2016.