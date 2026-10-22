Investigado en Córdoba un conductor ebrio, sin permiso y auxiliado en un amago de infarto en la A-4

Archivo - Un agente de Tráfico en la A-4. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un conductor ebrio, sin permiso de conducción y auxiliado en un amago de infarto, sobre las 21,00 horas del sábado 26 de septiembre, cuando personal del Subsector de Tráfico realizaba un punto de verificación de alcoholemia en la autovía A-4 sentido Sevilla, próximo a la ciudad de Córdoba.

Según ha informado la Benemérita, los agentes dieron el alto al conductor de un vehículo que tenía el permiso de conduccción retirado por decisión judicial y que arrojó una tasa de alcohol de 0,56 mg/l.

A la finalización de las diligencias la patrulla interviniente observó cómo esta persona comenzaba a encontrarse mal, pidiendo salir del coche para tumbarse en el suelo, colocándolo a continuación en posición lateral de seguridad, tomándole las pulsaciones y solicitando urgentemente la presencia de una ambulancia, dado que se quejaba de un fuerte dolor en el pecho y en el brazo izquierdo.

Una vez personados en el lugar los servicios sanitarios, el paciente fue monitorizado, evaluado y trasladado al Hospital Reina Sofía.

El conductor es investigado por la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial recogido en el artículo 384 del Código Penal, por conducir tras haber sido privado del permiso por decisión judicial. Por este hecho podría ser castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de 12 a 24 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Asimismo, se le formuló una denuncia por una infracción muy grave, al circular con una tasa de alcoholemia superior a la máxima permitida. Esta infracción conlleva una sanción de mil euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducir.