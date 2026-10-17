IU Córdoba pide ampliar Sotos de la Albolafia hasta el Puente del Arenal para proteger la Pajarera del Molino de Martos

El coordinador local de IU Córdoba-Ciudad, Francisco Javier Quijada. - IU CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección local de Izquierda Unida Córdoba-Ciudad ha solicitado a la Junta de Andalucía que amplíe el Monumento Natural Sotos de la Albolafia hasta el Puente del Arenal para incluir la Pajarera del Molino de Martos, donde se encuentra actualmente una de las principales colonias de cría y dormideros de aves acuáticas de Córdoba. La organización ha considerado que "los límites actuales deben adaptarse a la evolución del río y a la distribución de su biodiversidad".

Por su parte, el coordinador local de IU Córdoba-Ciudad, Francisco Javier Quijada, ha defendido que "la protección debe acompañar a la propia evolución del Guadalquivir y de las especies que viven en él". La colonia de aves se ha desplazado progresivamente aguas arriba y se ha consolidado en el entorno del Molino de Martos, por lo que IU ha señalado como "necesario actualizar la delimitación del espacio protegido en lugar de dejar fuera una parte importante de los valores naturales que justificaron su declaración".

En concreto, la relevancia de este enclave se aprecia en las especies que lo utilizan para reproducirse, invernar o descansar durante sus desplazamientos migratorios. En la Pajarera del Molino de Martos se ha constatado la presencia de garcilla bueyera, garceta común, martinete, morito y avetorillo, entre otras aves. Las estimaciones de naturalistas locales apuntan a unas 300 parejas reproductoras de garcilla bueyera, 30 de martinete y diez de garceta común. En invierno, el entorno ha llegado a acoger dormideros de alrededor de 2.300 garcillas bueyeras y cien garcetas comunes, además de otras especies.

A estos datos se suma el valor del conjunto del tramo fluvial, donde los registros de ciencia ciudadana recogen 155 especies de aves, más de 18.000 observaciones y más de 136.000 individuos. Para IU, estas cifras "refuerzan la necesidad de ampliar la protección y estudiar de forma rigurosa la situación de la fauna y sus hábitats".

Por ello, la organización ha reclamado a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente que el procedimiento incluya un estudio científico actualizado con censos, cartografía, evaluación de amenazas y propuestas de gestión, así como la participación de administraciones, entidades científicas, organizaciones ecologistas y colectivos sociales.

También ha pedido medidas preventivas mientras se tramita la ampliación ante "amenazas como el tránsito desordenado de personas y perros, los residuos, las molestias por ruido y los fuegos artificiales durante periodos sensibles para las aves".

Así, IU ha sostenido que "proteger los Sotos de la Albolafia no significa cerrar el río a la ciudadanía, sino ordenar sus usos para hacer compatible el disfrute del entorno con la conservación de su biodiversidad". Una protección que, a su juicio, "debe ir acompañada de una apuesta por divulgar el patrimonio natural e histórico del Guadalquivir".

En este sentido, la organización ha reclamado al alcalde que repare y abra el Centro de Interpretación del Molino de San Antonio, que permanece cerrado tras las inundaciones. IU ha criticado que "el gobierno municipal no acometa las actuaciones necesarias para recuperar este espacio, que permitiría acercar a vecinos y visitantes la historia del río, sus molinos y la riqueza ambiental de los Sotos de la Albolafia". "El Guadalquivir es uno de los grandes tesoros de Córdoba. Hay que proteger su biodiversidad, conservar su patrimonio y facilitar que la ciudadanía lo conozca", ha concluido Quijada.