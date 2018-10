IU critica la celebración de un certamen de belleza en Puente Genil que pudo subvencionar Diputación de Córdoba

Publicado 27/07/2018 18:35:24 CET

CÓRDOBA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de IU en la Diputación de Córdoba, tras la celebración de un certamen de belleza en Puente Genil (Córdoba), enmarcado dentro de las actividades de la Shopping Night del municipio y que puede haber sido subvencionado por la institución provincial, ha criticado la celebración de eventos como éste, que "cosifican a las mujeres y que van en contra de las políticas de Igualdad de la Diputación".

Así y en un comunicado, la delegada de Igualdad de la Diputación, Ana María Guijarro (IU), tras conocer que dicho certamen "podía estar subvencionado, directa o indirectamente, por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco)", ha manifestado "la necesidad de que se queden fuera de cualquier financiación pública este tipo de actividades".

"Para ello --ha señalado-- se está trabajando en la Comisión Transversal de Género, que estará compuesta, una vez que se apruebe el Plan de Igualdad, por distintos miembros de cada uno de los organismos autónomos y empresas públicas de la Diputación, incluido Iprodeco y, por lo tanto, obligará, no solo a incorporar la perspectiva de género en aquellas actividades que puedan ser subvencionadas, o en el desarrollo de las mismas, sino también a no financiar actividades o programas que vayan en contra de las políticas de Igualdad y de la dignidad de las mujeres, sea en el formato que sea".

Guijarro, además, le he trasladado a la diputada responsable de Iprodeco que, "en el futuro, no podrá haber ninguna actividad subvencionada en ese sentido, ni por Iprodeco, ni por ninguna otra entidad de la Diputación, porque esa será la filosofía del Plan de Igualdad y, para no incumplirlo, deberán atenerse a dichos preceptos".