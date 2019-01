IU ve los PGE del PSOE "diferentes a los del PP", pero siguen siendo "insuficientes" para Córdoba

Publicado 16/01/2019 17:56:33 CET

CÓRDOBA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Pedro García, ha dicho este miércoles, respecto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año en curso que ha aprobado el Gobierno del PSOE, que los ve "diferentes a los del Gobierno del PP", pero que, aún así, son "bastante insuficientes" para afrontar "la realidad socioeconómica de Córdoba", pues no la ayudan "a salir de los números negativos".

En este sentido, García, en rueda de prensa junto al diputado nacional de IU por Sevilla, Miguel Ángel Bustamante, ha señalado que Córdoba "es la séptima provincia por la cola" en inversión por habitante, con 138 euros, "cuando la media nacional es 260 euros y la media andaluza 254 euros".

Además, según ha explicado, "hay demandas históricas de IU que siguen sin ser tenidas en cuenta por el Gobierno central", pues no se prevé un plan de industrialización "que combata el desempleo, pobreza y despoblación que afecta gravemente a nuestra provincia", y a la cuenta minera del Guadiato "el PP la dejó fuera" de los Miner "y el PSOE lo ha vuelto hacer".

El también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba ha criticado, igualmente, que "no se apueste por el cercanías Villa del Río-Palma del Río y, sin embargo, se inviertan once millones de euros en el 'bypass' de Almodóvar, un regate en el tren de Sevilla a Málaga para que no pase por Córdoba y que perjudica gravemente a nuestra provincia y ciudad".

Pedro García ha lamentado que en el proyecto presupuestario, respecto a Córdoba capital, "no se destina ninguna partida a las nuevas comisarías, aún teniendo el suelo" para ello, cedido por el Consistorio al Ministerio del Interior, con lo que "el Ayuntamiento ha cumplido su parte".

Por su lado, Miguel Ángel Bustamante ha manifestado que "con estos presupuestos se rompe la senda de recortes que caracterizó al Gobierno del PP", pues "gracias a Unidos Podemos se ha hecho posible que el salario mínimo haya subido hasta 900 euros", es decir, "165 euros en un solo año", cuando "con el PP solo subió 27 euros en siete años.

Bustamante ha valorado de forma positiva también "la subida de pensiones conforme al IPC, la subida del IRPF a quienes ganan más de 10.000 euros al mes, y el incremento del Impuesto de Patrimonio para las clases altas, lo contrario que hará aquí el nuevo Gobierno andaluz, con un tripartito" de PP, Cs y Vox "que solo beneficia a los ricos".