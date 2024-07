IU ve positivo el nuevo decreto del IPBS sobre Empleo Social pero cree que "no cubre todas las necesidades"

CÓRDOBA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial de IU en la Diputación de Córdoba ha valorado este viernes la publicación del nuevo decreto del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), que "permitirá ampliar la cobertura del Programa de Empleo Social para muchas familias de la provincia que anteriormente se habían quedado fuera bajo los criterios establecidos por el Gobierno provincial del PP", aunque "no cubre todas las necesidades de las familias de la provincia".

Según ha indicado Izquierda Unida en una nota, "desde marzo, cuando se puso en marcha el programa con los criterios iniciales", la formación ha estado "trabajando para que se rectificaran y se ajustaran mejor a las necesidades reales de las familias cordobesas".

"El decreto original no estaba dando resultados y no llegaba a las personas que lo necesitaban", ha afirmado la portavoz del grupo provincial, Irene Ruiz, quien ha agregado que, "desde el primer momento, IU señaló que los criterios establecidos eran demasiado restrictivos y no permitían ofrecer la ayuda necesaria".

Ahora, "tras meses de trabajo y diálogo con el Partido Popular, se ha conseguido un decreto que modifica y corrige esos criterios restrictivos, permitiendo ahora una mayor cobertura", ha señalado Irene Ruiz, quien ha apuntado que "este programa sigue sin ser nuestro modelo ideal, pero lo importante es que hemos logrado mejorar las condiciones para muchas familias".

Anteriormente, ha explicado, "se requería estar registrado como demandante de empleo con seis meses de antigüedad y no haber trabajado más de 28 días". Ahora "se exige solo tres meses de antigüedad y no haber trabajado más de 36 días" y "el criterio que impedía haber trabajado más de 90 días en los últimos nueve meses ha sido eliminado".

Además, ha reseñado que "se ha reducido de seis a tres meses el período en el que no se debe haber rechazado ninguna oferta laboral o curso de formación" y, además, "se han ajustado y ampliado los correctivos sobre el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), permitiendo un acceso más flexible y realista para las familias con ingresos bajos".

Así las cosas, IU ha insistido en que estas rectificaciones "son cruciales para abrir el acceso al programa de empleo social a más familias vulnerables, proporcionando no solo una ayuda económica sino un trabajo que dignifica y beneficia también al municipio".

"No nos conformamos con estos avances y seguiremos vigilando cómo se aplican estos criterios y cómo se ejecuta el presupuesto destinado al programa de empleo social", ha afirmado Ruiz, quien ha subrayado que "nuestro objetivo es seguir mejorando la cobertura y garantizar que las familias en situación de vulnerabilidad reciban el apoyo que necesitan".

Por ello, IU "continuará trabajando para que en los presupuestos de 2025 se sigan ampliando los criterios y la cobertura del programa de empleo social". "Nuestro compromiso es con las familias de Córdoba, y seguiremos luchando por mejorar sus condiciones de vida", ha apostillado.