IU vincula el atraso presupuestario al posible adelanto electoral y a la "vergüenza" para Díaz de otro pacto con Cs

Publicado 02/07/2018 14:44:15 CET

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha vinculado este martes el atraso presupuestario autonómico al posible adelanto electoral en Andalucía, así como a la "vergüenza" que supondría a la presidenta de la Junta, Susana Díaz (PSOE), negociar otro pacto presupuestario con Ciudadanos (Cs).

En declaraciones a los periodistas en Sevilla en el marco de la concentración de monitoras escolares contra el empleo precario en la enseñanza pública, Maíllo ha justificado esta situación a la gestión del Gobierno andaluz encabezado por Díaz, que "se caracteriza por no ejecutar, no tensar la administración pública y por tener a muchos trabajadores del sector público aburridos en sus despachos porque no hay gestión que desarrollar".

En este sentido, el coordinador de IULV-CA ha argumentado que el atraso presupuestario se debe a la "tentación" de Díaz de "adelantar las elecciones autonómicas a otoño". Esta opción, a juicio de Maíllo, se debe a que "esta legislatura no da a más y que Díaz teme una sentencia de los ERE que sea desfavorable para sus intereses".

Por ello, Maíllo ha señalado que "lo que tiene que hacer Susana Díaz es trabajar por Andalucía, ya que no lo hace". "Se dedica a inundar de anuncios publicitarios los medios de comunicación para vender una Andalucía que no existe y tampoco resuelve los conflictos sociales y políticos que hay", ha apostillado.

Asimismo, el coordinador de IU ha indicado que "a Díaz le da vergüenza sacar de nuevo presupuestos con Ciudadanos". Esta situación se debe, según Maíllo, a que la presidenta de la Junta "quiere reinventarse una legislatura como si no hubiera estado gobernando con la derecha más reaccionaria en términos laborales".

"Es muy evidente que Susana Díaz se ha equivocado en todas las apuestas que ha hecho", ha criticado el coordinador de IU, señalando que "se equivocó con Mariano Rajoy apoyándolo para ser presidente del gobierno y se equivocó al preferir gobernar con Cs que con Podemos e IU en cuanto al apoyo presupuestario legislativo", ha concluido.