IULV-CA, solidaria con la aceituna de mesa, reclama compensaciones y reconducir las relaciones internacionales con EEUU

Publicado 11/07/2018 12:29:59 CET

SEVILLA 11 (EUROPA PRESS)

La diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha mostrado este miércoles su "total respaldo y solidaridad" al sector de la aceituna de mesa española una vez que Estados Unidos ha confirmado los aranceles impuestos, al mismo tiempo que ha reclamado trabajar para que los productores reciban compensaciones y reconducir las relaciones internacionales con el país norteamericano.

Preguntada al respecto en rueda de prensa, Nieto también ha instado a la Unión Europea (UE) ha ejercer "el papel que le corresponde" en la esfera internacional y tenga en cuenta "el escenario que se abre". "La escalada no puede ser si me agravias con esto, yo lo haré con aquel. Eso sería una competencia desigual si seguimos esa vía", ha advertido Nieto, quien ha insistido en a no "bajar a ese fango de guerra comercial".

Tras señalar que "no ha sido un mazazo menor", la diputada de izquierdas ha recordado que se trata de unas medidas arancelarias que durarán cinco años, lo que puede provocar "unas pérdidas multimillonarias" en un sector "con miles de puestos de trabajo y con grandes expectativas de negocio en EEUU".

Así, ha señalado que esta medida impuesta por la Administración de Donald Trump pone sobre la mesa un modelo de relaciones comerciales a nivel internacional que está "fuera de control" y ha apelado a no dejarlo en manos de multinacionales "ni en manos de la hegemonía de determinados países que tienen un concepto de comercio y de relaciones interestatales lesivos para el común de trabajadores y consumidores".

Nieto ha respaldado la petición de la Junta de compensaciones para los productores, pero ha llamado también a ampliar mercados, a diversificar las exportaciones para paliar este revés y reconducir las relaciones internacionales.