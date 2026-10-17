Izquierda Unida Granada propone vivienda pública y empleo de calidad para acabar con la pobreza

Archivo - El responsable del área de Paz y Solidaridad de Izquierda Unida en Granada, Manuel Morales. - EUROPA PRESS/IU - Archivo

GRANADA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) en Granada ha reivindicado medidas que enfrenten las causas de la pobreza estructural en una de las provincias con menor renta per cápita de España. Con motivo del día internacional por la erradicación de la pobreza, el responsable provincial del área de Paz y Solidaridad, Manuel Morales, ha esgrimido las cifras del último estudio sobre la pobreza en Andalucía que, a juicio del portavoz de la coalición de izquierdas son una verdadera llamada de emergencia a todas las administraciones.

IU recoge que, según el estudio de la red europea contra la pobreza, Andalucía no solo sigue siendo la comunidad autónoma con mayor índice de pobreza, sino que además, cada vez se encuentra más lejos de los objetivos fijados en la agenda 2030. Este compromiso planteaba rebajar para dicho año la pobreza a un 21,8% de la población andaluz y la región, a tan sólo cuatro años, en un 34,7% y son alrededor de tres millones de personas las que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social en Andalucía.

Para el portavoz de IU en Granada "la pobreza se está convirtiendo en un rasgo que define a la sociedad andaluza en un marco en el que uno de cada cuatro personas pobres de España es andaluza". Concretamente en la provincia de Granada, el desempleo es sin duda un elemento importante, con una tasa de paro del 17,5%, muy por encima del 9,87% del conjunto del estado.

Pero además, los datos muestran que el coste de la vivienda y los bajos salarios son dos de los factores que más inciden en el elevado índice de pobreza de Andalucía. El 23% de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, tienen un empleo. Es decir, que son pobres con contrato.

Además, aunque entre la población general, sólo el 14% vive de alquiler, este porcentaje se dispara al 50% entre las personas en riesgo de pobreza, lo que muestra la carga de la vivienda como principal factor de precarización.

Desde el área de Paz y Solidaridad de IU insisten en la necesidad de recordar que la pobreza material severa se termina reflejando en un deterioro de las condiciones de vida concretas de una proporción alarmante de la población.

Así, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en Andalucía el 46,5% de las familias no tienen capacidad para enfrentar un gasto inesperado, el 11% afirma no poder renovar la ropa en mal estado, el 16% sufre atrasos en los pagos de alquiler o hipoteca, el 19% no puede mantener una temperatura adecuada de la vivienda en invierno y el 43% no puede permitirse una sola semana al año de vacaciones.

Sin embargo, las cifras de pobreza han registrado una ligera mejora en los últimos años, y según IU, esto es debido sobre todo a la implantación por parte del Gobierno de coalición progresista del Ingreso Mínimo Vital y a la subida del salario mínimo. Unas reformas "que sin duda han tenido un efecto sobre las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad. Un efecto que no es suficiente, ni podrá serlo jamás mientras no se actúe sobre los dos vectores fundamentales del empobrecimiento: el acceso a la vivienda asequible y el empleo de calidad".

Frente a esta realidad, IU reclama la necesidad de desarrollar de forma urgente un plan de inversiones ambicioso en materia de vivienda pública toda vez que el precio de la vivienda en la provincia ha crecido un 45% en los últimos cinco años. Y, por otro lado, la coalición en Granada reclama al Gobierno andaluz que "recupere la voluntad política y la ambición por luchar contra el desempleo en nuestra provincia" con una mirada particularmente dirigida a las mujeres, los jóvenes y las personas que habitan entornos desfavorecidos.

En este sentido, el portavoz reclama medidas como el impulso a planes de formación y empleo orientados a los sectores con mayor potencial, ayudas públicas para la constitución de formas de trabajo cooperativo y asociado o la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública que favorezcan a las ofertas con mayor capacidad de creación de empleo.

Finalmente Morales ha aludido a "la realidad sangrante de las barriadas vulnerables de Granada, desde el distrito Norte de la capital hasta los barrios de cuevas de Guadix o el barrio de San Antonio de Motril" para los que ha reclamado unos planes de transformación integral que erradiquen la pobreza crónica e intergeneracional.