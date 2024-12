Jaén Merece Más atribuye la moción de censura a "la inacción del PP" con el acuerdo para "ahogar" a su "aliado"

El portavoz de JM+, Luis García Millán (c), junto a José María Cano y María Espejo, informa de la ruptura del pacto con el PP y el acuerdo de moción de censura con el PSOE.

JAÉN 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más ha atribuido la moción de censura contra el PP en el Ayuntamiento a la "inacción del Partido Popular" a la hora de cumplir el pacto de gobierno que ambos firmaron tras las elecciones municipales de 2023 y por el que el PP logró la Alcaldía. Algo que, a su juicio, se debe a haber querido "ahogar" a la formación provincialista.

"Jaén es la única capital andaluza en la que el PP tenía que poner especial esmero porque tenía un aliado que atender y un compromiso firmado para cumplir con una sociedad que reclama y reclamaba y reclamará un SOS. El PP ha errado en su estrategia de querer ahogar a un partido que siendo pequeño lucha por un ideal tan grande como reclamar con firmeza justicia para Jaén, para que pongan nuestra tierra no por encima sino al mismo nivel que el resto", ha asegurado en rueda de prensa el portavoz municipal, Luis García Millán.

En este sentido, ha afirmado que "es duro llegar a creer que hay cosas que se atrasan, peor es tener la certeza confirmada de que hay acuerdos importantes para Jaén que se demoran porque el PP o la Junta decidan que traer cosas" a Jaén "puede suponer que Jaén merezca más crezca en votos o en popularidad".

García --uno de los tres ediles de JM+ junto a María Espejo y José María Canon-- ha lamentado que "la hemeroteca recoge un amplio historial de tantas veces" como han "reclamado que se cumpla con Jaén", pese a lo cual han "sido leales hasta el extremo".

"Hemos pedido que se aplicara con celeridad el acuerdo que nos dimos y somos conscientes de que la legislatura aún no ha terminado pero hemos avisado, avisado, propuesto y luchado", ha apostillado.

Frente a ello, ha preguntado si "ha sido leal el Partido Popular dejando a Jaén la última en los presupuestos de 2024 con unos datos paupérrimos de nivel de ejecución, dejándonos los penúltimos en 2025" o si es fiel al acuerdo cuando han "suplicado desde el minuto uno que dotara de una partida económica destacada" para rehabilitar casco histórico, para lo que se aprobó, además, una PNL en el Parlamento andaluz en 2018.

"El PP tenía que mimar a Jaén", ha asegurado el edil, quien ha apuntado que el PP andaluz debía "cuidar un pacto de caballeros si quería mantener la hegemonía de las ocho capitales". Además, debía "vigilar su propia lealtad con un partido que, siendo marca blanca, sólo pide que se ponga a Jaén en la misma balanza de las demás capitales y provincias de Andalucía para estar al nivel de convergencia y para acabar con el ninguneo".

Ha subrayado, igualmente, que Jaén Merece Más no es "un partido al uso" e iba "a ser una opción incómoda", marcando "retos" a sí mismos "haciendo pactos a cambio de hechos concretos" que fiscalizan y sobre los que sienten "la responsabilidad de que lo que se firma se cumpla".

"Hacemos lo que pedimos a los demás, pedimos que pidan a sus propios partidos, pedimos que el PP siga pidiendo en Andalucía, que el PSOE siga pidiendo en Madrid y nosotros pedimos, por supuesto, a nuestros socios de gobierno. Fiscalizamos a nuestro aliado porque también nos fiscalizamos a nosotros mismos. Nuestra lealtad, al final, es con el pueblo de Jaén", ha defendido.

NO ES UNA CARTA BLANCA AL PSOE

Con respecto al acuerdo con e PSOE para presentar una moción de censura, García ha explicado que "viene avalado desde el PSOE nacional", con la firma de la vicesecretaria general, María Jesús Montero. Está previsto que el pleno en el que se formalice tenga lugar el 2 de enero con el portavoz socialista y exalcalde, Julio Millán, como candidato a la Alcaldía.

El edil, que ha evitado entrar en la composición del equipo de gobierno, sí que ha hecho hincapié en que, al igual que han hecho con el PP, van a fiscalizar la labor del PSOE. De este modo, aunque no puedan presentar otra moción en este mandato, siempre podrían dejar a los socialistas en minoría en caso de entender que no cumplen el pacto, por lo que "esto no será una carta blanca".

"Entre otras cosas, incluye algo por lo que nos preocupa de verdad, la situación financiera del Ayuntamiento de Jaén y la deuda. Es la hora de que el PSOE arrime el hombro para sacar al Ayuntamiento de Jaén del riesgo de asfixia y de intervención económica al que está sometido. Ellos pueden hacerlo desde Madrid, desde ese Ministerio de Hacienda, y así lo han firmado", ha recalcado.

También se contemplan medidas varias como un fondo de inversiones para Jaén o la llegada de inversiones importantes y de proyectos tractores. "Todo esto que llega a Jaén, que podría haber llegado antes por parte del PSOE, llega porque existe un Jaén Merece Más que así lo exige, achuchando. Y aunque a veces nos tapen y se nos silencien, tendrían que conocer la gente cuánto trabaja Jaén Merece Más para poder conseguir los proyectos por parte de una y otra administración", ha reivindicado.

FALTA DE COGOBERNANZA

Por último, el portavoz de JM+ ha querido manifestar el "más profundo respeto personal" hacia las personas con las que han compartido equipo de gobierno durante los últimos meses. Sin embargo, ha considerado que "el PP de la ciudad de Jaén no ha entendido lo que significaba la cogobernanza entre dos partidos" y ha sido "otro factor" para tomar esta decisión.

"Todos cometemos errores, nosotros los primeros, pero han sido muchas las ocasiones en las que no hemos acercado a reclamar que se cumplieran con los principios de solidaridad entre concejalías que uno tiene o uno espera cuando se hace una coalición entre dos partidos o que se solicita una justa visibilidad del trabajo que hacen nuestras concejalías y nuestro personal", ha declarado.

Al hilo, ha aludido a las oportunidades dadas "sin que se resuelvan aspectos importantes" como la dotación de personal de funcionariado para las áreas que gestionaba Jaén Merece Más.

"Pedíamos gestión, pedíamos eficacia, pedíamos seriedad a la hora de gobernar y sinceramente, después de este año y medio y en esa cogobernanza, lo hemos echado mucho de menos. Por eso, se ha firmado una moción de censura conjunta con el Partido Socialista", ha incidido.