Jaén, la única provincia andaluza sin Fiscalía especializada en delitos económicos

La provincia de Jaén es la única de Andalucía que no cuenta por el momento con una Fiscalía especializada en delitos económicos. Las Secciones especializadas en delitos económicos en la comunidad autónoma andaluza están constituidas formalmente en las fiscalías provinciales de Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada, Almería, Huelva y Córdoba.

El fiscal jefe de Jaén, Carlos Rueda, ha indicado a Europa Press que la explicación a no contar con dicha sección no es porque "Jaén sea más ni menos" sino porque en la provincia "no tenemos volumen suficiente de asuntos en materia de delitos económicos, que son los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social".

Ha señalado que los estatutos de la Fiscalía establecen varias secciones que son obligatorias como la de violencia de género, menores o medio ambiente, mientras que el resto de secciones se crean en las fiscalías provinciales "en atención al volumen de asuntos que haya sobre esa materia y la singularidad de esos asuntos, de si son muy complejos y necesitan una especialización".

Ha añadido que en Jaén, "los delitos que hay anualmente contra la Hacienda Pública normalmente no son complejos" y se limitan a alguna persona física o persona jurídica que ha omitido el pago del IVA, las cuotas del IVA, o el impuesto de sociedades.

Ha subrayado que cuentan "con una colaboración plena" de la Agencia Estatal Tributaria y eso contribuye a que a día de hoy en Jaén "no necesitemos ninguna especialización más". Eso, sin perjuicio de que "si tuviéramos hoy un asunto que nos desborde por su complejidad, podemos acudir a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid para que nos ayude y nos indique cómo tenemos que actuar".

En este sentido, ha apuntado que la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid tienen equipo de Policía especializado en esta materia y lo ponen si es necesario a disposición de cualquier Fiscalía provincial que lo necesite.

En todo caso, la decisión de nombrar esta sección especializada corresponde a la Fiscalía General del Estado, que es la que organiza todos los servicios.

MEMORIA ANUAL

La última memoria anual de la Fiscalía Superior de Andalucía correspondiente a 2019 recoge expresamente que la Fiscalía Provincial de Jaén "carece de sección especializada, pese a la complejidad de estas materias". Subraya que los delitos de carácter económico "con trascendencia y complejidad son escasos, por lo que no se ha sentido la necesidad de la constitución de una sección especializada de delitos económicos".

A pesar de lo anterior, en la provincia de Jaén se tramitan procedimientos de gran trascendencia y complejidad, incluso algunos con cierta antigüedad como son los relativos al denominado fraude 'trucha' o 'carrusel'.

Recientemente, el caso Rexus volvió a saltar a la luz pública tras acabar con sentencia absolutoria para sus nueve acusados después de 22 años en los juzgados y de haberse convertido en la causa judicial más antigua de España pendiente de señalamiento, también de la provincia de Jaén, según ha venido recogiendo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A los nueve acusados, el Ministerio Fiscal le reclamaba penas de entre cuatro y seis años de prisión, además de multas de 15 millones de euros, por un supuesto fraude, ahora rechazado, de más de 4,6 millones de euros a la Hacienda Pública en concepto de IVA impagado por la compraventa de material informático a través de testaferros y empresas pantalla.

A lo largo de 2019 se recibieron dos denuncias por delitos contra la Hacienda Pública, dos por fraude de subvenciones, y el resto de las diligencias de investigación penal incoadas han tenido por objeto delitos contra la Seguridad Social. Además, por delito de fraude a las prestaciones de la Seguridad Social sigue pendiente de juicio una causa con 84 acusados.

En lo referente a sentencias, en 2019, por fraude a la Seguridad Social se han dictado por los Juzgados de lo Penal dos condenatorias de conformidad con los acusados; y sin conformidad pero condenatorias conforme acusación del Ministerio Fiscal otras dos sentencias.

Por delitos contra la Hacienda Pública se han dictado por los Juzgados de lo Penal dos sentencias condenatorias, una de ellas de conformidad. La Audiencia Provincial ha dictado en relación con estas materias cuatro sentencias por fraude de subvenciones, por defraudación de cuotas a la Seguridad Social, de las cuales dos están pendientes de recurso de apelación ante el TSJA.