Javier Aroca expresa que la izquierda "solo quiere jugar en césped, ya no quiere jugar en albero"

CARMONA (SEVILLA), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expolítico del Partido Andalucista y licenciado en Derecho Javier Aroca ha asegurado que la izquierda española "solo quiere jugar en césped, ya no quiere jugar en albero". "Quiere la foto con el cuadro de Goya, la Champions League. Ya no quiere ir a los Pajaritos", ha añadido como parte de la digresión que ha realizado durante su intervención en los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla).

Aroca, como ponente del seminario 'Hablemos de Andalucía. Estructura social y cambios necesarios', ha llevado a cabo un análisis del estado de la izquierda de Andalucía y de España tras las elecciones autonómicas del 19J. Ha extraído varias conclusiones, como que "la izquierda ha perdido capacidad crítica y analítica", y que "es incapaz de conectar con la gente".

"Han reducido la política a un invernadero. La izquierda solo quiere jugar en campos de césped, ya no quiere el albero. Quiere la foto con el cuadro de Goya, la Champions League. Ya no quiere ir a los Pajaritos" --barrio desfavorecido de Sevilla--, ha confirmado en este sentido.

Pese a la crítica, Aroca ha aseverado que Andalucía "no ha dejado de ser de izquierdas", según ha dicho al ser la cuestión más analizada tras las elecciones. Además, tal afirmación la ha acompañado del índice de participación ciudadana.

Ha puesto como ejemplo los datos arrojados entre los comicios de los años 2012 y 2022: "Por los datos, Andalucía no ha dejado de ser de izquierdas. Al PP lo han votado 1.582.412 personas, con el 53% de los votos. En 2012 ganó Javier Arenas las elecciones con 1.570.833 de votos, en las que terminó gobernando el PSOE".

"¿Se hizo de derechas Andalucía con unos resultados tan similares?", ha preguntado Aroca, que posteriormente ha aclarado que "no".

El diplomado en lengua árabe por el instituto de idiomas ha sostenido que Andalucía "desde el punto de vista de su pasado y sus estructuras profundas no se puede desacoplar de la historia del PSOE. Andalucía ha sido, de momento, lo que ha sido el PSOE; por tanto, para estudiar a Andalucía hay que estudiar al PSOE". Asimismo, ha apostillado que "las cosas cambian cuando no gobierna el PSOE".

En esta línea de pensamiento, ha añadido que "a lo mejor Andalucía nunca ha sido de izquierdas", que "habría que ver si el PSOE ha sido de izquierdas" y que, por tanto, "hay que hacer ese tipo de reflexiones y autocríticas".

El exmiembro del Partido Andalucista ha insistido en que "hay que discutir la abstención, el dato es muy importante. El 40% no quiere votar, algo está pasando", en relación con que proliferen comentarios que afirmen que Andalucía sea de derechas.

El sevillano ha apuntado que "en los barrios tradicionalmente de derechas de Sevilla la gente ha votado masivamente", mientras que "en los de izquierdas" no. Tal frase la ha acompañado con lo siguiente: "El andaluz no es que haya cambiado de ideología, es que está cómodo votando a la derecha porque piensa que es lo mismo. Ser de derecha ya no es un insulto", ha añadido.

Aroca ha continuado exponiendo que "el PP no ha cambiado nada" tras los años de gobierno socialista, sino que lo que ha hecho "ha sido montarse en las estructuras que ya había". El invitado ha añadido en un tono satírico que "en mi barrio de la calle Feria se decía que donde quieras que fueras te encontrabas al PSOE. Ahora te encuentras al PP. La noticia de todo esto es que son los mismos realmente".

LAS ESTRUCTURAS ANDALUZAS

En un cambio de tercio, el licenciado en Derecho ha optado por mencionar los sistemas educativo y productivo andaluces como parte de la reflexión sobre los problemas de base de Andalucía: "Es necesario producir nuevos empleos en nuevos sectores, hay que formar a la gente en sectores nuevos y así el país cambiará. Tenemos una sociedad prisionera de un modelo". Al mismo tiempo, ha especificado que no se puede seguir formando la sociedad en torno a "los sectores de la hostelería y el ladrillo".

Aroca se ha acordado, de otra parte, del sistema educativo y de los medios de comunicación arguyendo que "nunca hemos estado más desinformados" y que Canal Sur "ha asumido los tópicos que el resto de España dice de nosotros".

Ha finalizado diciendo que "Andalucía no existe en términos políticos, es sucursal de muchas cosas. Hay cada vez más peleas por intereses". En ese instante, el columnista no ha dejado pasar la pugna entre el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), por acoger la sede de la Agencia Espacial Española.

"¿Hasta cuándo Catilina seguirá abusando de nuestra paciencia? Yo digo: ¿Hasta cuándo la izquierda seguirá abusando de nuestra paciencia?", ha concluido.