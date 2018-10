Jiménez Barrios: La Junta "trabaja intensamente" frente al "despliegue" de Casado y Rivera en Andalucía

Actualizado 01/10/2018 14:33:07 CET

Recomienda a Moreno que le pida al líder del PP que no visite la comunidad por su "desconocimiento" y afea a Rivera que "se le olvidó hablar de Andalucía"

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha destacado este lunes, sobre los rumores de un posible adelanto electoral en Andalucía, que el Ejecutivo del que forma parte, presidido por Susana Díaz, está "trabajando intensamente" por los andaluces, lo que ha contrapuesto al "despliegue" que, a su juicio, están haciendo en la comunidad autónoma los líderes nacionales del PP y Cs, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente, quienes "llevan un año en campaña electoral".

Así se ha pronunciado Jiménez Barrios a preguntas de los periodistas en el Palacio de San Telmo, donde ha insistido en que es prerrogativa de la presidenta de la Junta convocar los comicios y que su Gobierno "está trabajando intensamente en los asuntos que afectan para resolver los problemas de la ciudadanía", como demuestra que la semana pasada se celebró un Pleno en el Parlamento "donde se aprobaron tres leyes muy importantes".

Frente a esto, el vicepresidente ha criticado el "despliegue" del PP y de Cs con Casado y Rivera en Andalucía, "quienes llevan un año en campaña electoral", y mientras ha defendido que Andalucía "necesita poder hablar de los asuntos andaluces".

"La llegada de los líderes nacionales a Andalucía incide una y otra vez en los errores de no conocer a nuestra tierra, de no saber qué es Andalucía", ha sostenido Jiménez Barrios, quien cree que el líder del PP-A, Juanma Moreno, "debería pedirle a Casado que no venga porque cada vez que viene incide en lo mismo, hablan desde un desconocimiento enorme de esta tierra".

Y sobre Cs, ha criticado que a Rivera "se le olvidó hablar de Andalucía" o que en el acto que celebró en Sevilla el sábado "no había, aunque fuera por quedar bien, una sola bandera andaluza o ni siquiera sacaron al candidato de la fuerza naranja a la Junta, Juan Marín, a la palestra".

"Esa es la preocupación ellos tiene, nosotros estamos en lo nuestro, la presidenta con su agenda institucional y el Gobierno andaluz trabajando, esa es nuestra tarea y en eso estamos", ha zanjado el vicepresidente de la Junta.