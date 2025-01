Una jornada de Cesur resalta la importancia de los comité de dirección en las empresas

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Expertos en gestión de recursos humanos, empresarios y directivos han analizado en la jornada profesional: '¿Cuándo un equipo directivo deja de serlo?: la cohesión como clave del éxito'. Este encuentro organizado por la Asociación Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur), a través de su Comisión de Talento, Liderazgo y Cultura Corporativa, en colaboración con Michael Page, se ha desarrollado en el Campus de EIG Education en Sevilla.

Esta jornada profesional ha sido inaugurada por el vicepresidente ejecutivo de Cesur, Fernando Seco, quien ha reconocido que el análisis del funcionamiento del comité de dirección es un tema "poco frecuente" y ha puesto en valor la necesidad de abordarlo, ya que "los retos empresariales son cada vez mayores, arriesgados e imprevisibles" y tener un equipo "unido, en sintonía y con capacidad de reacción rápida" es fundamental.

En este foro, Manel Otero, 'partner' en Page Executive Talent Solutions, ha puesto sobre la mesa las peculiaridades que provocan que "el equipo directivo deje de serlo". De esta manera, "intereses individuales, egos, factores culturales, diversidad, falta de un propósito común, etcétera, se convierten en factores que rompen la cohesión del equipo directivo, por lo que es necesario abordarlos. Las pequeñas grietas en el equipo directivo se convierten en socavones en el resto de las áreas", a lo que Otero ha añadido que "los trabajadores miran hacia los de arriba pensando que es el ejemplo a seguir, si no lo son la compañía no tira, no avanza, no crece".

Para solventarlo, ha defendido la generación de sinergias entre directivos, "muchas veces nos encontramos que se reúnen una vez al mes y vuelven en lo suyo, debe haber sinergias entre ellos, si no lo haces así no te lo crees", y puntualiza la importancia de abordar la estrategia del comité de dirección "desde las personas. Analizando cómo se siente, sus propósitos, qué tenemos que hacer ir hacia la misma dirección que la empresa". Para concluir, Manel Otero ha propuesto una batería de situaciones o intervenciones que ayudan a la cohesión del comité de dirección.

Además, la jornada ha contado con una mesa coloquio moderada por Álvaro León, director zona Sur de España de Page Executive Talent Solutions, y en la que han intervenido Francisco Bernal, CEO de SP Group (antiguo Plastienvase); Francisco Cuervas, CEO de Ghenova Ingeniería; y María Mata, directora Corporativa de Sociedad Azucarera Larios.

En su intervención, Francisco Bernal ha reconocido que "creo que mi mayor aprendizaje al gestionar un equipo directivo es darme cuenta de que cada uno tiene sus propios puntos fuertes pero también sus puntos débiles. Y es gestionando tanto los puntos fuertes como siendo consciente de cada debilidad como se podrá alcanzar el éxito común".

El CEO de Ghenova Ingeniería ha afirmado que "para nosotros es fundamental mantener la cohesión dentro del equipo directivo para su éxito. Esto implica fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y asegurarse de que todos estén alineados con los valores y objetivos de la organización".

Por su parte, María Mata, directora Corporativa de Sociedad Azucarera Larios, ha destacado que "la diversidad relacionada con la base del negocio es factor primordial para un análisis y toma de decisiones eficientes en los comités de dirección".