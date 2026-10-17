José María Pou llega al Gran Teatro de Córdoba el 19 de diciembre con 'Gigante', ganadora de tres premios Olivier

Cartel de 'Gigante', protagonizada por José María Pou. - IMAE

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro de Córdoba acogerá el sábado 19 de diciembre, a partir de las 20,00 horas, la puesta en escena de 'Gigante', obra ganadora de tres premios Olivier 2025, incluido el de Mejor Espectáculo, protagonizada por José María Pou en el papel de Roald Dahl, un excéntrico escritor de fama internacional, autor de éxitos como 'Matilda', 'Charlie y la fábrica de chocolate' y 'Las brujas', que vio cómo unas polémicas declaraciones inflamaron a la prensa, repercutiendo en su reputación, con consecuencias imprevisibles.

Según recoge el dossier del espectáculo, consultado por Europa Press, dirigido por Josep Maria Mestres e inspirado en hechos reales, la obra de Mark Rosenblatt ofrece "un retrato poliédrico de un artista terriblemente carismático" y explora, "con una agudeza no exenta de humor, la diferencia entre la opinión razonada y los peligros de una retórica dictada por los prejuicios".

Así las cosas, la obra cuenta como, en el verano de 1983, el famoso escritor inglés Roald Dahl revisa las pruebas de su último libro, que está a punto de ir a la imprenta, pero el escándalo provocado por un artículo antisemita que ha publicado recientemente no parece apaciguarse. A lo largo de una sola tarde en su casa, enfrentado a una interlocutora inesperadamente beligerante, Dahl se ve obligado a elegir entre disculparse públicamente o poner en riesgo la fama y la reputación.

Junto a Pou, en esta producción de Teatre Romea y Grec 2025 Festival de Barcelona, estarán sobre el escenario Victòria Pagès, como Felicity 'Liccy' Crosland; Pep Planas, en el papel de Tom Maschler; Clàudia Benito, que encarnará a Jessie Stone; Aida Llop, como Hallie, y Jep Barceló, que se pondrá en la piel de Wally Saunders.

Cabe recordar que José María Pou ha obtenido numerosos premios y distinciones durante su carrera como la Cruz de San Jorge de la Generalidad de Cataluña, el Premio Gaudí de Honor de la Academia del Cine Catalán, el Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura, Premio Nacional de Teatro de la Generalidad de Cataluña, el Premio Honorífico que otorga la Federación de Ateneos de Cataluña y la Medalla de Oro al Mérito. Además, en 2023 fue nombrado académico de honor de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Igualmente, ha sido director artístico del Teatro Goya de Barcelona de 2008 a 2019, del Teatro La Latina de Madrid de 2010 a 2014 y desde 2019 es el director artístico del Teatro Romea.

Las entradas pueden adquirirse en la página web 'https://entradas.teatrocordoba.es/espectaculo/gigante/4458'.