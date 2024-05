El joven juzgado por intento de homicidio frente a un pub de Granada acepta cinco años de cárcel

GRANADA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha impuesto este martes una condena de cinco años de prisión a un joven de 20 juzgado por un delito de tentativa de homicidio tras intentar matar con un objeto punzante a un hombre ante la puerta de un pub de Pedro Antonio de Alarcón, en el centro de la capital granadina, en la madrugada del sábado 4 de febrero de 2023, tras un acuerdo de conformidad entre las partes.

En el juicio, y después de que el ahora condenado, que ha estado privado de libertad de forma provisional desde que sucedieron los hechos, ha reconocido lo que sucedió, la Fiscalía de Granada ha modificado sus conclusiones para introducir también la petición de que se tuviera en cuenta la atenuante de reparación del daño, al haber ingresado el procesado 12.500 de los 57.500 euros con los que habrá de indemnizar a la víctima, y rebajar así su petición de pena desde los ocho años de prisión en que la situaba inicialmente a los cinco.

Tanto la acusación particular como la defensa se han adherido a esta petición de pena del ministerio público, por lo que la magistrada presidenta del tribunal ha condenado 'in voce' al procesado, en una sentencia firme en tanto las partes, que han renunciado este martes a formular preguntas y a que declararan los testigos y peritos que habían propuesto, han anunciado también que no recurrirán.

Sobre las 3,15 horas, el joven se detuvo ante el acceso de este establecimiento de Pedro Antonio "increpando sin motivo a quienes se hallaban allí", entablando "un forcejeo físico con ellos" y acometiendo "inopinadamente" a uno, "en el deliberado propósito de acabar con su vida", usando un "arma o instrumento cortante o punzante de características no determinadas" con el que le asestó varios golpes, según el relato de hechos del fiscal, que recogerá la sentencia escrita.

La víctima sufrió heridas en una axila y en la parte posterior de un hombro, además "con afectación de órganos vitales capaces de causar la muerte de no haber sido prontamente asistido", mientras que el atacante huyó "a la carrera deshaciéndose del arma o instrumento empleado" antes de que fuera interceptado por una dotación policial tras su persecución.